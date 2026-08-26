Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 27 августа по 2 сентября обещает кратковременные дожди в начале периода и последующее потепление: максимум днем достигнет +26°, а минимум составит +23°.

непогода в Одесской области на прошлой неделе уступит место более спокойной погоде, и по новому прогнозу синоптиков Одесскую область с 27 августа по 2 сентября ждут кратковременные дожди только в начале периода, а максимальная температура воздуха днем поднимется до +26°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в Одесской области в течение недели будут держаться в пределах от +23° до +26°, а ночью воздух будет охлаждаться до +18°...+23°.

В четверг, 27 августа, в Одесской области облачно с прояснениями, возможны осадки. Днем воздух прогреется до +23°, ночью охладится до +20°.

В пятницу, 28 августа, ожидается малооблачная погода, синоптики также прогнозируют возможные осадки. Столбики термометров днем будут подниматься до +25°, а ночью будут опускаться до +18°.

В субботу, 29 августа, небо будет малооблачным, без осадков. Это самый теплый день недели: днем воздух прогреется до +26°, ночью — до +20°.

В воскресенье, 30 августа, ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируют. Температура днем удержится на отметке +25°, ночью — +22°.

В понедельник, 31 августа, синоптики обещают облачно с прояснениями и отсутствие осадков. Днем +26°, ночью воздух охладится до +21°.

Во вторник, 1 сентября, облачность переменная, без осадков. Столбики термометров днем покажут +26°, а ночью — +23°.

В среду, 2 сентября, завершает неделю малооблачная погода без осадков. Днем +26°, ночью +22°.

Таким образом, самым теплым днем недели станет суббота, 29 августа, с максимумом +26°, а самым прохладным будет четверг, 27 августа, когда днем не поднимется выше +23°. Перепад температур за неделю составляет лишь 3°, поэтому резких изменений погоды не ожидается. Осадки синоптики прогнозируют в четверг, 27 августа, и в пятницу, 28 августа, остальную часть недели в Одесской области должно быть сухо.

В дни с возможными осадками — 27 и 28 августа — стоит взять с собой зонт и быть осторожнее за рулем из-за мокрого дорожного покрытия. В остальные дни недели, когда установится теплая и малооблачная погода с температурой до +26°, комфортно планировать прогулки и дела на свежем воздухе, но в самые теплые часы лучше позаботиться о защите от солнца.

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