Простой и дешевый способ, как очистить унитаз от налета и камня с помощью двух ингредиентов.

Как почистить унитаз от налета, не тратя денег на дорогую бытовую химию, показали на YouTube-канале «Корисні поради для вас» («Полезные советы для вас»). Автор видео поделился способом, который, по его словам, убирает не только известковый налет, но и мочевой камень.

Главное преимущество метода — стоимость: все необходимое стоит копейки и, скорее всего, уже есть дома. Состав средства простой — две столовые ложки лимонной кислоты, две столовые ложки горчичного порошка и немного воды.

Ингредиенты смешивают до состояния густой пасты. Ее наносят на загрязненные участки унитаза — особенно там, где образовались известковый налет и мочевой камень, — и оставляют примерно на один час. После этого пасту достаточно смыть водой.

Лимонная кислота размягчает минеральные отложения, а горчичный порошок действует как мягкий абразив и дополнительно обезжиривает поверхность. Поэтому способ хорошо подходит для регулярного ухода, пока налет еще не успел затвердеть.

Как почистить унитаз от налета: пошаговая инструкция

Смешайте 2 столовые ложки лимонной кислоты и 2 столовые ложки горчичного порошка.

Добавьте немного воды, чтобы получилась густая паста.

Нанесите пасту на места с налетом и мочевым камнем.

Оставьте средство на 1 час.

Смойте водой — при необходимости пройдитесь ершиком.

Для застарелого, сильно затвердевшего налета процедуру можно повторить или оставить пасту на более долгое время. По сравнению с агрессивной хлорной химией такое средство гораздо безопаснее, поэтому им можно пользоваться во время еженедельной уборки.





