Как почистить унитаз от налета, не тратя денег на дорогую бытовую химию, показали на YouTube-канале «Корисні поради для вас» («Полезные советы для вас»). Автор видео поделился способом, который, по его словам, убирает не только известковый налет, но и мочевой камень.
Главное преимущество метода — стоимость: все необходимое стоит копейки и, скорее всего, уже есть дома. Состав средства простой — две столовые ложки лимонной кислоты, две столовые ложки горчичного порошка и немного воды.
Ингредиенты смешивают до состояния густой пасты. Ее наносят на загрязненные участки унитаза — особенно там, где образовались известковый налет и мочевой камень, — и оставляют примерно на один час. После этого пасту достаточно смыть водой.
Лимонная кислота размягчает минеральные отложения, а горчичный порошок действует как мягкий абразив и дополнительно обезжиривает поверхность. Поэтому способ хорошо подходит для регулярного ухода, пока налет еще не успел затвердеть.
Как почистить унитаз от налета: пошаговая инструкция
- Смешайте 2 столовые ложки лимонной кислоты и 2 столовые ложки горчичного порошка.
- Добавьте немного воды, чтобы получилась густая паста.
- Нанесите пасту на места с налетом и мочевым камнем.
- Оставьте средство на 1 час.
- Смойте водой — при необходимости пройдитесь ершиком.
Для застарелого, сильно затвердевшего налета процедуру можно повторить или оставить пасту на более долгое время. По сравнению с агрессивной хлорной химией такое средство гораздо безопаснее, поэтому им можно пользоваться во время еженедельной уборки.