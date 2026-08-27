Некоторые бытовые приборы потребляют ток даже тогда, когда ими никто не пользуется. Вот семь устройств, которые стоит выключать из розетки на ночь, чтобы уменьшить счета за свет.

Экономия электроэнергии в украинских домах становится всё более актуальной — пока в одних областях действуют строгие графики отключений, в других свет включают по расписанию, а каждая лишняя киловатт-час ощутимо бьёт по кошельку.

Многие приборы в наших домах потребляют электроэнергию даже тогда, когда мы ими не пользуемся. Речь идёт о так называемом «фантомном» энергопотреблении, которое незаметно накапливается в платёжке. Вот семь устройств, которые лучше всего выключать из сети на ночь.

Компьютеры и мониторы

Многие люди оставляют компьютеры и мониторы включёнными круглосуточно, даже когда спят. Перевод в режим сна или полное выключение техники существенно снижает расходы на электроэнергию. То же касается ноутбуков, которые оставляют на зарядке всю ночь.

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Телевизоры и зарядные устройства

Телевизор в режиме ожидания продолжает тянуть ток из сети. Лучше выключать его кнопкой или из розетки, либо воспользоваться таймером, который автоматически отключит устройство после определённого времени бездействия. Зарядные устройства для телефонов, планшетов и другой техники тоже потребляют энергию, даже когда гаджет уже полностью заряжен, поэтому их стоит вынимать из розетки.

Кофеварки и электрочайники

Кофеварки с функцией постоянного подогрева воды могут потреблять значительное количество электроэнергии. Целесообразно выключать их или программировать периоды работы через таймер. Электрочайники тоже относятся к энергозатратным приборам, особенно если оставлять их включёнными без необходимости.

Вентиляторы, кондиционеры и освещение

Вентиляторы и кондиционеры, которые ночью часто не нужны, могут заметно увеличивать счёт за свет. Их стоит выключать, когда в них нет необходимости. Отдельная статья расходов — лампы и светильники, которые остаются включёнными в пустых комнатах. Здесь помогут таймеры или датчики движения, автоматически выключающие освещение.

Сколько стоит киловатт и как сэкономить

В Украине для бытовых потребителей действует фиксированный тариф на электроэнергию — 4,32 грн за кВт·ч. Поэтому даже небольшая «ночная» утечка тока через приборы в режиме ожидания в течение месяца превращается в ощутимую сумму в платёжке.

Больше всего энергии забирают нагрев воды и работа климатической техники. Перенеся стирку, глажку или зарядку павербанков на периоды, когда свет стабилен, можно избежать пиковых нагрузок и уменьшить расходы.

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