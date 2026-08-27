Деякі побутові прилади споживають струм навіть тоді, коли ними ніхто не користується. Ось сім пристроїв, які варто вимикати з розетки на ніч, щоб зменшити рахунки за світло.

Економія електроенергії в українських домівках стає дедалі актуальнішою — тоді як в одних областях діють суворі графіки відключень, в інших світло вмикають за розкладом, а кожна зайва кіловат-година відчутно б'є по гаманцю.

Багато приладів у наших домівках споживають електроенергію навіть тоді, коли ми ними не користуємося. Йдеться про так зване «фантомне» енергоспоживання, яке непомітно накопичується у платіжці. Ось сім пристроїв, які найкраще вимикати з мережі на ніч.

Комп'ютери та монітори

Чимало людей залишають комп'ютери й монітори увімкненими цілодобово, навіть коли сплять. Переведення у режим сну або повне вимкнення техніки суттєво знижує витрати на електроенергію. Те саме стосується ноутбуків, які лишають на зарядці всю ніч.

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Телевізори та зарядні пристрої

Телевізор у режимі очікування продовжує тягнути струм із мережі. Краще вимикати його кнопкою або з розетки, або ж скористатися таймером, який автоматично відключить пристрій після певного часу бездіяльності. Зарядні пристрої для телефонів, планшетів та іншої техніки теж споживають енергію, навіть коли гаджет уже повністю заряджений, тому їх варто витягувати з розетки.

Кавоварки та електрочайники

Кавоварки з функцією постійного підігріву води можуть споживати значну кількість електроенергії. Доцільно вимикати їх або програмувати періоди роботи через таймер. Електрочайники теж належать до енергозатратних приладів, особливо якщо їх залишати увімкненими без потреби.

Вентилятори, кондиціонери та освітлення

Вентилятори й кондиціонери, які вночі часто не потрібні, можуть помітно збільшувати рахунок за світло. Їх варто вимикати, коли в них немає потреби. Окрема стаття витрат — лампи та світильники, які лишаються увімкненими у порожніх кімнатах. Тут допоможуть таймери або датчики руху, що автоматично вимикають освітлення.

Скільки коштує кіловат і як зекономити

В Україні для побутових споживачів діє фіксований тариф на електроенергію — 4,32 грн за кВт·год. Тому навіть невеликий «нічний» перебіг струму через прилади у режимі очікування протягом місяця перетворюється на відчутну суму в платіжці.

Найбільше енергії забирають нагрівання води та робота кліматичної техніки. Перенісши прання, прасування чи зарядку павербанків на періоди, коли світло стабільне, можна уникнути пікових навантажень і зменшити витрати.

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