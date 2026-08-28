В сентябре 2026 года тарифы на доставку газа для населения останутся без изменений, а цена кубометра от Нафтогаза составит 7,96 грн до конца апреля 2027 года. При этом некоторые категории потребителей могут быть освобождены от оплаты.

Тарифы на газ в сентябре остаются без изменений для бытовых потребителей — украинцы получат две отдельные квитанции: за само голубое топливо и за его доставку. Стоимость кубометра газа от Нафтогаза составляет 7,96 грн и будет действовать до конца апреля 2027 года.

Как сообщает издание Новини.LIVE, в сентябре 2026 года потребители должны рассчитаться за услугу распределения природного газа — физическую доставку по магистральным сетям и газопроводам до домов. Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в этом году дважды пересматривала тарифы на распределение газа, однако изменения касались только небытовых потребителей.

Для бизнеса тариф вырос до 1,69 грн за кубометр в месяц (без НДС) в период с 1 января по 31 марта, а с 1 апреля повысился до 1,99 грн за кубометр. Для населения же тарифы на доставку газа в сентябре не изменятся и останутся фиксированными для каждой отдельной области.

Суммы в платежках будут рассчитываться индивидуально — в зависимости от уровня потребления за предыдущий газовый год (с 1 октября по 30 сентября), разделенного на 12 месяцев. Оплатить доставку нужно до 20 числа каждого месяца. Клиенты могут немного сэкономить, оплатив услугу сразу за год — в таком случае комиссия не взимается.

Что касается цены самого газа, то осенью годовые тарифы от газопоставщиков будут находиться в диапазоне от 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Самый дешевый тариф — у Нафтогаза, услугами которого пользуется до 98% украинцев (более 12 миллионов домохозяйств). Речь идет о цене 7,96 грн по тарифному плану «Фиксированный», который будет действовать до конца апреля 2027 года.

От необходимости платить за доставку газа освободят домохозяйства, жилье которых было разрушено или повреждено в результате обстрелов, в случае возникновения аварийной ситуации из-за боевых действий, а также при условии механического отключения дома от системы.

Как оплатить газ и передать показатели

Оплату за доставку газа можно произвести дистанционно — в личном кабинете «Газсети», через веб-банкинг «Ощад» или «Приват24», а также в мобильном приложении «Куб». Кроме того, платежи принимают в отделениях «Укрпочты», банковских отделениях и терминалах самообслуживания.

Показатели счетчиков украинцам нужно подавать до 5 числа, а оплачивать счета за газ — до 25 числа. Порядок расчета остается без изменений.

Ранее Politeka сообщала, тарифы на электроэнергию: в Минэнерго рассказали, когда могут вырасти цены в платежках.

Также Politeka сообщала, субсидия на газ в Украине: в ПФУ рассказали, кто должен подать заявление и в какое число.