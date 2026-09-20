Доплаты для пенсионеров в Харьковской области может получить каждый, кто имеет сверхнормативный страховой стаж. В Пенсионном фонде объяснили, какие именно годы засчитывают и как рассчитывают надбавку.

Доплаты для пенсионеров в Харьковской области предусмотрены и за сверхнормативный стаж, а не только за возраст или особые заслуги. В Пенсионном фонде Украины объяснили, как рассчитывается такая надбавка и кто имеет на нее право.

По данным Пенсионного фонда Украины, доплату получают пенсионеры, отработавшие сверх установленной законом нормы страхового стажа. Для мужчин этот порог составляет 35 лет, для женщин — 30 лет. Тем, кому пенсию назначили до 1 октября 2011 года, считают иначе: мужчинам — свыше 25 лет, женщинам — свыше 20 лет.

За каждый полный год сверхнормативного стажа пенсия увеличивается на 1% ее размера, исчисленного по статье 27 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». При этом доплата не может превышать 1% минимального размера пенсии по возрасту, определенного статьей 28 этого же закона.

Имеющийся у человека сверхнормативный стаж законом не ограничивается: чем больше лет отработано сверх нормы, тем больше получится надбавка. Для справки: минимальный размер пенсии по возрасту при наличии 35 лет стажа у мужчин и 30 — у женщин равен прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

Как проверить и получить доплату

Надбавку за сверхнормативный стаж Пенсионный фонд чаще всего учитывает автоматически при назначении или перерасчете пенсии. Если вы считаете, что стаж учтен не полностью, обратитесь в ближайший сервисный центр ПФУ в Харьковской области с документами, подтверждающими стаж: трудовой книжкой, справками с мест работы, а при необходимости — архивными данными.

Консультацию можно получить в контакт-центре Пенсионного фонда по номеру 0 800 503 753 или по телефонам (044) 281-08-70 и (044) 281-08-71.

Ранее Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ рассказали, кто может получить надбавку.

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