Подорожание продуктов в Полтавской области фиксируется в сентябре во всех крупных торговых сетях. По данным Минфина, больше всего выросли цены на яйца, сахар и свинину, тогда как гречка и масло прибавили умеренно.

Подорожание продуктов в Полтавской области в сентябре подтверждают свежие данные сервиса Минфин. Он отслеживает цены в сетях Auchan, Novus, Metro и Megamarket, которые работают и в Полтаве.

Быстрее всего дорожают яйца. Десяток куриных яиц «Квочка» категории С1 сейчас стоит в среднем 70,95 гривни, тогда как в августе средняя цена составляла 57,12 гривни. То есть за месяц позиция прибавила почти 14 гривен, или более 20%.

Заметно подскочил и сахар. Килограмм кристаллического сахара сейчас продают в среднем по 35,05 гривни против 30,22 гривни в августе. В сетях разброс большой: от 31,89 гривни в Novus до 38,50 гривни в Megamarket.

Свинина подорожала по всем позициям. Грудинка стоит в среднем 218,03 гривни за килограмм (в августе — 205,75), лопатка — 219,64 гривни, а ошеек — 346,45 гривни против 314,38 гривни в августе. Подчеревина прибавила до 240,30 гривни, а ребра — до 241,63 гривни.

Гречка и масло прибавили, но спокойнее. Килограмм гречки в среднем обходится в 78,35 гривни против 74,63 гривни в августе. Бутылка подсолнечного масла «Олейна» объемом 850 мл — 107,30 гривни против 100,68. Пшеничная мука «Хуторок» выросла до 36,72 гривни за килограмм.

Самым стабильным остается масло «Щедрый Дар»: за 850 мл в среднем просят 101,50 гривни против 100,07 гривни в августе. Подорожание продуктов в Полтавской области охватило практически всю базовую корзину — от муки до мяса.

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