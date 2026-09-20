Денежная помощь в Днепропетровской области стала доступна в рамках новой программы Эстонского совета по делам беженцев в Украине: уязвимые домохозяйства могут получить до 17 381 гривны на ведение собственного хозяйства.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области пополнилась ещё одной программой — осенью 2026 года представительство Эстонского совета по делам беженцев в Украине открыло регистрацию на выплаты. Речь идёт о поддержке уязвимых домохозяйств, готовых самостоятельно производить продукты питания.

Программа призвана улучшить продовольственную безопасность самых уязвимых семей, пострадавших из-за вооружённого конфликта. В Днепропетровской области она действует в Криворожском, Никопольском и Синельниковском районах. Поддержку могут оформить переселенцы, переехавшие более полугода назад, а также другие уязвимые категории.

Кто может получить выплату

Чтобы присоединиться к денежной помощи в Днепропетровской области, домохозяйство должно соответствовать хотя бы одному условию. Это семьи, где есть люди с инвалидностью I или II группы либо тяжелобольные, нуждающиеся в дорогом лечении; хозяйства, где живут только пожилые люди (от 60 лет); семьи с безработными членами в возрасте 50–59 лет.

Также под критерии подпадают семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми, беременными или детьми до двух лет, неполные семьи с детьми до 18 лет, молодые пары до 24 лет включительно и семьи, где все члены 18–49 лет не имеют работы. Отдельно учитывают семьи ветеранов войны, завершивших службу.

Сколько денег можно получить

Выплаты предоставляются одноразовым платежом в зависимости от выбранного направления. За производство продукции растительного происхождения в открытом грунте или теплице предусмотрено 16 600 гривен, за разведение птицы, свиней, кроликов или нутрий — 12 780 гривен, а за молочное производство (коровы, козы, овцы) — 17 381 гривну.

Какие документы нужны

Для предварительной регистрации нужно заполнить специальную форму и подготовить документы: справку переселенца, медицинскую справку о ранении или психологической травме из-за боевых действий, подтверждение потери члена семьи на войне, справку об инвалидности вследствие войны, акт о разрушении или повреждении имущества либо подтверждение проживания в населённом пункте из перечня территорий боевых действий.

Выплаты начисляются только после рассмотрения заполненной анкеты, деньги перечисляют одноразово на выбранное направление деятельности. Раньше "Каритас Украины" в Каменском Днепропетровской области запустил отдельный проект финансовой поддержки уязвимых людей.

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