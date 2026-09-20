Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 21 по 27 сентября показывает, что синоптики ожидают максимум +23° в начале недели и возможные осадки в понедельник и пятницу, тогда как остальные дни будет преобладать малооблачная или переменная облачность без дождя.

погода в регионе снова изменит свой характер — после теплого начала недели в Одесской области ожидают более прохладные дни с кратковременными осадками. Синоптики отмечают, что амплитуда температур останется умеренной, а наиболее комфортные условия сложатся в выходные.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры на протяжении недели будут колебаться от +19° до +23°, а ночные — от +12° до +18°.

В понедельник, 21 сентября, воздух прогреется до +23° днем, ночью термометры опустятся до +17°. Небо будет малооблачным, но синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 22 сентября, максимум составит +19° днем и +13° ночью. Облачность ожидается переменная, осадков не прогнозируют.

В среду, 23 сентября, температура удержится на отметке +19° днем, ночью — +14°. Небо будет облачным с прояснениями, без осадков.

В четверг, 24 сентября, днем также ожидается +19°, а ночью воздух охладится до +12° — это самая холодная ночь недели. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 25 сентября, термометры поднимутся до +20° днем, ночью — до +15°. Облачность переменная, синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 26 сентября, воздух прогреется до +21° днем, ночью — до +17°. Небо будет малооблачным, без осадков.

В воскресенье, 27 сентября, днем удержится +21°, ночью — +18°. Малооблачно, без осадков.

Итак, самым теплым днем недели станет понедельник, 21 сентября, с максимумом +23°, а самой прохладной — ночь четверга, 24 сентября, когда воздух охладится до +12°. Общий перепад температур за неделю составляет 4°. Осадки прогнозируют дважды — в понедельник, 21 сентября, и в пятницу, 25 сентября.

В дни с возможными осадками синоптики советуют одесситам иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги. В остальные дни недели погода будет оставаться комфортной для прогулок и повседневных дел без дополнительных предостережений.

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