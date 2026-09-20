Денежная помощь в Запорожской области в рамках правительственной программы "Зимняя поддержка" предусмотрена для уязвимых категорий жителей громад, где велись или продолжаются боевые действия. В Пенсионном фонде Украины объяснили, куда именно подавать заявление — в ПФУ или в территориальную громаду.

Денежная помощь в Запорожской области предусматривает сразу несколько программ государственной поддержки, и одна из них — правительственная "Зимняя поддержка". Это одноразовая денежная выплата для уязвимых категорий населения, проживающих в громадах, где ведутся или велись боевые действия.

Условия предоставления помощи определены постановлением Кабинета Министров Украины №1084 от 3 сентября 2026 года. Оно распространяется на жителей восьми областей: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской. То есть жители Запорожской области, которые фактически находятся на территории, где продолжаются боевые действия, могут рассчитывать на единоразовое зачисление 19 400 гривен.

Чаще всего возникает вопрос — куда именно нести заявление. Как сообщает Пенсионный фонд Украины, подать документы можно двумя способами. Для громад, определенных первым перечнем, заявление подается через сервисный центр ПФУ или через центр предоставления административных услуг.

Для громад из второго перечня документы принимают уполномоченные должностные лица сельского, поселкового или городского совета. Поэтому прежде чем обращаться, стоит уточнить, к какому из двух перечней относится ваша громада, — от этого зависит, куда именно подавать заявление.

Кто относится к уязвимым категориям

Получить "Зимнюю поддержку" могут лица, которым установлена инвалидность, получатели жилищных субсидий, пенсионеры, семьи с детьми, получающие государственную помощь, а также внутренне перемещенные лица, которым назначена помощь на проживание.

Как подать заявление и куда обращаться

Заявление можно оформить в отделении ПФУ или ЦНАПе, а для жителей отдельных громад — в местном совете. Контакт-центр Пенсионного фонда работает по номеру 0 800 503 753, также доступны телефоны (044) 281-08-70 и (044) 281-08-71. Специалисты советуют заранее подготовить документы, подтверждающие категорию уязвимости и фактическое проживание в громаде.

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