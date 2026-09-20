Подорожание продуктов в Запорожье продолжает ускоряться — свежий мониторинг цен, который ежедневно публикует Минфин, показывает, что базовые продукты на полках местных супермаркетов снова подорожали по сравнению с августовскими показателями.

Яйца — лидер подорожания

Больше всего за месяц выросли цены на куриные яйца. Десяток яиц «Квочка» категории С1 в среднем стоит 70,95 грн, тогда как в августе средняя цена составляла 57,12 грн — то есть прибавилось почти 14 гривен, или около 24%. Разброс ценников заметный: от 62,90 грн в Auchan до 78,99 грн в Novus. Десяток яиц «Ясенсвит» (С1) в среднем обходится в 79,99 грн против августовских 59,49 грн.

Гречка и масло

Килограмм гречки в среднем продают за 78,35 грн против августовских 74,63 грн — плюс около 5%. Ценовой коридор широкий: дешевле всего крупа стоит в Metro (69,50 грн) и Novus (69,99 грн), а в Megamarket ценник достигает 99 грн за килограмм. Рафинированное подсолнечное масло дорожает сдержанно: бутылка «Олейна» объемом 850 мл в среднем стоит 107,30 грн против 100,68 грн в августе, а «Щедрый Дар» — 101,50 грн против 100,07 грн.

Свинина: ошеек прибавил 10%

Мясо дорожает неравномерно. Больше всего прибавил свиной ошеек — в среднем 346,45 грн за килограмм против августовских 314,38 грн, то есть плюс 10%. Грудинка подорожала до 218,03 грн (было 205,75 грн), шашлык — до 276,13 грн (268,52 грн), подчеревина — до 240,30 грн (218,14 грн). Зато лопатка даже немного подешевела: 219,64 грн против 222,67 грн в августе.

Что советуют покупателям

Мониторинг Минфина собирает цены с полок крупных сетей — Novus, Auchan, Metro и Megamarket, которые работают и в Запорожье, поэтому цифры отражают реальные ценники местных супермаркетов. Разница между самой дешевой и самой дорогой позицией одного и того же товара достигает 20–30%, поэтому перед покупкой стоит сравнивать акционные предложения разных сетей. Обновление мониторинга происходит практически ежедневно, последнее — 19 сентября 2026 года.

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