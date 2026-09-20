Из-за воздушной тревоги «Укрзализныця» задержала пригородный поезд №6614 Коростень — Борщаговка на 45 минут. Пассажиров просят не ждать на платформах и перейти в укрытие.

В Житомирской области изменилось движение пригородного транспорта — из-за воздушной тревоги «Укрзализныця» предупредила о задержке пригородного поезда №6614 Коростень — Борщаговка на 45 минут.

Об этом сообщает издание zhytomyr.city со ссылкой на перевозчика. По информации «Укрзализныци», поезд уже отправился со станции Тышив, а его движение ограничено из-за мер безопасности, связанных с воздушной угрозой.

В случае повышения уровня опасности движение этого поезда могут полностью приостановить. То есть в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с воздушными тревогами, задержка может увеличиться, а сам рейс — быть отменён до стабилизации обстановки.

Пассажиров призывают не ждать поезда на платформах во время воздушной тревоги. Вместо этого следует перейти в ближайшее укрытие или отойти на расстояние более 200 метров от железнодорожной инфраструктуры.

Что делать пассажирам во время тревоги

Главное правило от «Укрзализныци» — не оставаться на платформе. Если вы уже на станции, когда объявили воздушную тревогу, перейдите в укрытие или отойдите от путей и зданий минимум на 200 метров. Актуальный статус конкретного рейса перед выходом на вокзал проверяйте в приложении «Укрзализныци» или на её официальных страницах.

Пригородный поезд №6614 соединяет Коростень с Борщаговкой — этим маршрутом ежедневно пользуются жители северной части Житомирщины и пассажиры, которые едут в сторону столицы. Задержка на 45 минут означает, что стоит учесть дополнительное время на дорогу или рассмотреть альтернативные рейсы.

Ранее Politeka сообщала, подорожание газа в Житомирской области: власти предупредили, на сколько могут вырасти цены.

Также Politeka сообщала, подорожание проезда в Житомире с 19 сентября: сколько теперь придется платить пассажирам.