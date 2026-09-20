Дефицит продуктов в Одесской области пока не фиксируется, однако удары РФ по складам и логистике создают временные сбои с доставкой продовольствия. В Министерстве аграрной политики объяснили, чего ждать жителям региона в ближайшее время.

Ситуацию с дефицитом продуктов в Одесской области прокомментировал министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. Он заверил, что базовые продукты можно купить во всех населенных пунктах страны, в том числе в громадах региона.

"Объективно, голода нет и не будет. Каждый потребитель базовые продукты может в той или иной точке реализации в каждом населенном пункте купить", — подчеркнул чиновник.

Вместе с тем министр признал, что из-за целенаправленных российских ударов по продовольственным складам и распределительным центрам возникают временные сбои с доставкой продовольствия. Это касается и торговых сетей Одесской области, которые вынуждены срочно перестраивать логистику.

Для поддержки бизнеса, который теряет товары из-за атак Москвы, в проекте государственного бюджета на 2027 год предусмотрели 57 миллиардов гривен. По словам Высоцкого, эти средства должны сформировать специальный фонд для компенсаций и страхования рисков, связанных с уничтожением товаров.

Уже 21 сентября Минагрополитики планирует встречу с представителями ассоциаций производителей и торговых сетей. Стороны обсудят условия компенсации в случае полного или частичного уничтожения товара вследствие ударов по складам.

Торговые сети уже отказываются от классического накопления товаров на больших складах. Правительство передало ритейлерам закрытый список безопасных помещений для релокации запасов. Поэтому тотальный дефицит продуктов в Одесской области сейчас не прогнозируется — возможны лишь временные локальные перебои.

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