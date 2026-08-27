Графики отключения света в Одесской области 28 и 29 августа опубликованы: в громадах области предупредили о плановых отключениях электроэнергии из-за профилактических работ на электросетях.

Графики отключения света в Одесской области на 27-28 августа уже опубликовали, теперь стали известны графики на 28 и 29 августа. О плановых отключениях электроэнергии 29 августа сообщает Великобуялыкский сельский совет.

28 августа ДТЭК будет проводить отключения в Измаиле. Электроэнергии не будет с 8:00 до 12:00 и с 15:00 до 18:00 на улице Мазепы Гетьмана. Жителям этих домов стоит заранее зарядить телефоны и повербанки.

Отключение света 29 августа: адреса и часы

29 августа ДТЭК Одесские электросети будет проводить профилактические работы в пределах Великобуялыкской территориальной громады. В селе Великий Буялык часть улиц обесточат с 15:00 до 19:00, а остальные адреса — с 9:00 до 19:00.

С 15:00 до 19:00 без света останутся дома на улицах Болгарская, Первая, Успенская и Христо Ботева, а также отдельные безадресные объекты. С 9:00 до 19:00 отключение коснется тех же улиц Великого Буялыка.

В поселке Буялык электроэнергию будут отключать с 8:00 до 19:00. Без света будут улицы Заводская, Мира, Одесская, Победы, Театральная и Центральная.

Зачем отключают свет

В энергокомпании объясняют, что работы проводят для повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий в электрических сетях. Графики отключения света в Одесской области 28 и 29 августа могут корректироваться в зависимости от оперативной ситуации в энергосистеме.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Одесской области 26 и 27 августа: где жители останутся надолго без электроэнергии.

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