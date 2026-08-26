Графіки відключення світла в Одеській області 27 та 28 серпня оприлюднені: енергетики та місцева влада попередили мешканців кількох громад про планові знеструмлення.

Графіки відключення світла на Одещині на 27 та 28 серпня уже оприлюднили — у кількох громадах регіону триватимуть планові знеструмлення. Про це повідомляє Великобуялицька сільська рада.

Оновлені графіки відключення світла в Одеській області 27 та 28 серпня пов'язані з профілактичними роботами ДТЕК «Одеські електромережі». 27 серпня роботи заплановані в селі Великий Буялик Великобуялицької громади: світло вимикатимуть із 09:00, частину адрес — до 18:30, решту — до 19:00.

Без електроенергії можуть залишитися мешканці вулиць Болгарська, Перша, Успенська та Христо Ботева, а також окремі будинки без вуличної прив'язки. Повний перелік номерів будинків сільська рада опублікувала на своєму сайті.

28 серпня профілактичні роботи у Великому Буялику продовжаться. Відключення заплановані в два періоди — з 09:00 до 18:30 та з 15:00 до 19:00. Під знеструмлення знову потраплять вулиці Болгарська, Перша, Успенська та Христо Ботева.

Окремо ДТЕК повідомив про планові відключення в Ізмаїлі. Там 27 та 28 серпня на вулиці Мазепи Гетьмана світло вимикатимуть із 08:00 до 12:00 та з 15:00 до 18:00.

Що варто зробити заздалегідь

Енергетики радять мешканцям заздалегідь зарядити телефони й павербанки, подбати про запас питної води та перевірити автономне живлення для важливих приладів. Час відновлення електропостачання може зміщуватися залежно від ходу робіт, тому графіки варто перевіряти безпосередньо в день відключення.

Раніше Politeka повідомляла, підвищення тарифів на світло в Одеській області: стало відомо, хто отримав додаткові нарахування.

Також Politeka повідомляла, графіки відключення газу в Одеській області: експерти попередили про ризики через пошкодження інфраструктури внаслідок російських обстрілів.

Як повідомляла Politeka, Одеську область накриє негода: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 26 серпня по 1 вересня.