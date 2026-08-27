Графіки відключення світла в Одеській області 28 та 29 серпня опубліковано: у громадах області попередили про планові відключення електроенергії через профілактичні роботи на електромережах.

Графіки відключення світла в Одеській області на 27–28 серпня уже оприлюднили, тепер стали відомі графіки на 28 та 29 серпня. Про планові відключення електроенергії 29 серпня повідомляє Великобуялицька сільська рада.

28 серпня ДТЕК проводитиме відключення в Ізмаїлі. Електроенергії не буде з 8:00 до 12:00 та з 15:00 до 18:00 на вулиці Мазепи Гетьмана. Мешканцям цих будинків варто заздалегідь зарядити телефони та повербанки.

Відключення світла 29 серпня: адреси та години

29 серпня ДТЕК Одеські електромережі виконуватиме профілактичні роботи в межах Великобуялицької територіальної громади. У селі Великий Буялик частину вулиць знеструмлять із 15:00 до 19:00, а решту адрес — із 9:00 до 19:00.

Із 15:00 до 19:00 без світла залишаться будинки на вулицях Болгарська, Перша, Успенська та Христо Ботева, а також окремі безадресні об'єкти. Із 9:00 до 19:00 відключення стосуватиметься тих самих вулиць Великого Буялика.

У селищі Буялик електроенергію вимикатимуть із 8:00 до 19:00. Без світла будуть вулиці Заводська, Миру, Одеська, Перемоги, Театральна та Центральна.

Навіщо вимикають світло

В енергокомпанії пояснюють, що роботи проводять для підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах. Графіки відключення світла в Одеській області 28 та 29 серпня можуть коригуватися залежно від оперативної ситуації в енергосистемі.

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