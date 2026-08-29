В Основянском районе Харькова на учете состоят 260 членов семей погибших и умерших защитников Украины. Управление соцзащиты помогает оформлять статусы, компенсации и льготы, а детям с соответствующим статусом выплачивают ежемесячную адресную помощь.

Помощь семьям в Харькове, потерявшим близких на войне, действует на постоянной основе: в Основянском районе Управление социальной защиты населения заботится о семьях погибших и умерших защитников и защитниц Украины. Сейчас на учете состоят 260 членов таких семей.

Об этом сообщает Харьковский городской совет, передает «Слобідський край». Специалисты управления помогают семьям оформлять соответствующие статусы, принимают заявления на назначение компенсаций и льгот, консультируют и способствуют решению различных социальных вопросов.

Сколько платят детям погибших защитников

Отдельная поддержка предусмотрена для детей погибших или умерших защитников и защитниц Украины, имеющих соответствующий статус. По городской программе им назначают ежемесячную адресную денежную выплату в размере 8 тысяч гривен.

В Основянском районе такую помощь сейчас получают 56 детей. Речь идет о регулярной ежемесячной поддержке, а не о разовой выплате.

Компенсация за памятники и индивидуальное сопровождение

Семьям также помогают оформить компенсацию за изготовление и установку памятников на могилах погибших защитников и защитниц Украины. Это позволяет уменьшить финансовую нагрузку на семьи при увековечивании памяти близких.

Кроме того, специалисты проводят индивидуальные встречи с семьями. Во время них обсуждают потребности семей и помогают решать вопросы по социальным выплатам, медицинской помощи, льготам и другим видам поддержки.

Куда обращаться семьям погибших защитников

Жителям Основянского района Харькова стоит обращаться непосредственно в Управление социальной защиты населения по месту жительства. Специалисты подскажут, какие документы нужны для оформления статуса, компенсаций и льгот, а также примут заявление на адресную денежную выплату для детей.

Для назначения выплат обычно нужны документы, подтверждающие статус ребенка как члена семьи погибшего защитника, паспортные данные и реквизиты банковского счета. Точный перечень документов уточняют индивидуально в управлении.

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