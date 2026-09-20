Доплаты для пенсионеров в Одесской области предусмотрены за особые заслуги перед Украиной: в Пенсионном фонде напомнили, кто имеет право на надбавку и какой ее размер в 2026 году.

Доплаты для пенсионеров в Одесской области получают не все — надбавку за особые заслуги перед Украиной устанавливают только отдельным категориям граждан, напомнили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Одесской области.

Право на такую доплату закрепляет Закон Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной». В перечень входят Герои Украины, лица, награжденные орденом Героев Небесной Сотни или четырьмя и более орденами Украины после провозглашения независимости, а также ветераны войны, отмеченные орденом за личное мужество.

Кто еще может рассчитывать на надбавку

Закон также упоминает выдающихся спортсменов — победителей Олимпийских и Паралимпийских игр, Всемирных игр глухих, чемпионов мира и Европы, космонавтов, совершивших полет в космос, а также лиц, отмеченных почетным званием «заслуженный» или награжденных государственной премией Украины.

Отдельно в законе выделены матери, родившие пять и более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста, а также борцы за независимость Украины в XX веке и реабилитированные лица.

Сколько выплачивают

Надбавку исчисляют в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот минимум составляет 2595 гривен. Наибольшую доплату — 40%, то есть 1038 гривен, получают Герои Украины, лица с орденом Героев Небесной Сотни и матери, родившие 10 и более детей.

Матерям, родившим 9 детей, установлена надбавка 39% — 1012,05 гривни. Для других категорий сумма определяется в зависимости от принадлежности к определенной группе и количества детей.

Как получить надбавку

Перерасчет пенсий за особые заслуги Пенсионный фонд провел автоматически с 1 января 2026 года. Если документы еще не поданы, следует обратиться в сервисный центр ПФУ с заявлением и документами, подтверждающими право на доплату: удостоверениями, сведениями о наградах или почетных званиях.

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