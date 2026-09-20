Гуманитарная помощь в Харьковской области охватывает внутренне перемещенных лиц и жителей, оказавшихся в трудной ситуации: благотворительный фонд «Единство и сила» рассказал, кто может получить продуктовые, гигиенические наборы и другую поддержку.

Гуманитарную помощь в Харьковской области получают наиболее уязвимые жители — благотворительный фонд «Единство и сила», работающий в Харькове, объяснил, кто именно может рассчитывать на продуктовые и гигиенические наборы.

Кто может обратиться

В Харькове организация оказывает гуманитарную помощь внутренне перемещенным лицам, которые переехали в город не более трех месяцев назад на момент подачи заявки. Также принимают запросы от жителей Харькова, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и не способных справиться самостоятельно, — такие заявки рассматривают индивидуально и оценивают их срочность.

Для одиноких маломобильных людей действует адресная доставка помощи. Речь о тех, кто почти не передвигается и не может выйти из дома, независимо от того, оформили ли им официально инвалидность. Систему регистрации для таких людей упростили, а их заявки на постоянную периодическую помощь регулярно обновляют.

Что выдают

В перечне продуктовой помощи — гречка, рис, булгур, консервы, паштет, чай, кофе, сгущенное молоко, галетное печенье, хлебцы, детское сухое питание и сухое молоко. Средства гигиены и бытовая химия: подгузники для взрослых и детские, влажные салфетки, одноразовые пеленки, гель для душа, шампунь, зубные щетки и паста, мыло, туалетная бумага, стиральный порошок и средства для мытья посуды.

Для людей с инвалидностью и маломобильных предусмотрены трости, костыли под локоть, инвалидные кресла, ходунки, глюкометры с тест-полосками, тонометры и пульсоксиметры. Детям выдают альбомы, краски, карандаши, пластилин, раскраски, книги и игрушки на украинском языке.

Из-за отключений света и похолодания также предоставляют теплую одежду, свечи, фонарики, павербанки, термосы, газовые туристические плитки, одеяла, спальные мешки и генераторы.

Как подать заявку

Обратиться можно по электронной почте unityandstrengthkh@gmail.com или через социальные сети фонда, где публикуют свежие отчеты. Офис благотворительного фонда расположен в Харькове (индекс 61170).

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