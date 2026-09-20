Дефицит продуктов в Полтавской области пока не прогнозируют, однако попадание российского дрона в склад предприятия 17 сентября снова напомнило об уязвимости продовольственной логистики. Что говорят в Минагрополитики и стоит ли ждать пустых полок — разбираемся по фактам.

Дефицит продуктов в Полтавской области обсуждают снова после того, как днем 17 сентября российский ударный беспилотник попал в складское помещение одного из предприятий Полтавского района.

Что случилось 17 сентября

О последствиях атаки сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич: в результате удара повреждены здание склада и техника предприятия. По предварительной информации, люди не пострадали. В ту же ночь враг нанес комбинированный удар по Украине — применил противокорабельные ракеты «Оникс», баллистические ракеты, «Калибры» и 157 ударных беспилотников; попадания зафиксировали на 36 локациях.

Грозит ли дефицит продуктов

Несмотря на постоянные удары по продовольственным складам, в Минагрополитики заверяют: дефицита базовых продуктов в Украине нет. «Голода нет и не будет. Каждый потребитель базовые продукты может в той или иной точке реализации в каждом населенном пункте купить», — заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает 24 Канал.

В то же время чиновник признал: из-за целенаправленных российских ударов по распределительным центрам и товарным складам возникают временные сбои с доставкой продуктов. Для поддержки бизнеса, который теряет товар, в проекте госбюджета на 2027 год предусмотрели 57 миллиардов гривен — на фонд компенсаций и страхования рисков, связанных с уничтожением товаров.

Из-за российского террора торговые сети экстренно перестраивают логистику и отказываются от накопления запасов на больших складах. Правительство уже передало ритейлерам закрытый список безопасных помещений для релокации запасов, а 21 сентября Минагрополитики планирует встречу с производителями и сетями, чтобы обсудить механизм возмещений в случае уничтожения товара.

Что делать жителям Полтавской области

Ажиотажные закупки впрок создают искусственный дефицит на полках и дополнительно разгоняют цены. Поэтому лучшая стратегия — покупать базовые товары в привычном объеме, а об исчезновении конкретной позиции в той или иной сети сообщать администрации супермаркета. Временные перебои с отдельными категориями товаров возможны, но о тотальном дефиците в регионе пока речи не идет.

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