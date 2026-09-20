Подорожание продуктов в Харьковской области продолжается: свежий мониторинг цен от Минфина показал, что за месяц в супермаркетах изменились ценники на ряд базовых товаров.

Подорожание продуктов в Харьковской области продолжается и в сентябре — свежий мониторинг цен, который ведет Минфин в крупнейших торговых сетях, зафиксировал, что за месяц ценники на часть базовых товаров снова изменились заметнее, чем обычно.

Сравнение текущих средних цен со среднемесячными показателями августа показывает, где разница оказалась наибольшей, а где цены почти стоят на месте.

Гречка и мука

Гречка в среднем подорожала до 78,35 грн за килограмм: в августе она стоила 74,63 грн. При этом в сетях цены расходятся существенно — в Metro килограмм продают по 69,50 грн, в Novus — по 69,99 грн, а в Megamarket ценник достигает 99 грн.

Мука «Хуторок» пшеничная изменилась минимально: килограмм стоит 36,72 грн против 35,88 грн в августе. Двухкилограммовая упаковка подорожала с 70,96 до 72,64 грн.

Масло и сахар

Рафинированное подсолнечное масло «Олейна» (850 мл) прибавило в цене со 100,68 грн до 107,30 грн. Масло «Щедрый Дар» подорожало со 100,07 до 101,50 грн за бутылку.

Заметнее вырос сахар кристаллический: месяц назад килограмм в среднем стоил 30,22 грн, а теперь — 35,05 грн. Дешевле всего сахар продают в Novus (31,89 грн), а в Megamarket за килограмм просят 38,50 грн.

Яйца

Самый большой скачок показали куриные яйца. Десяток «Квочки» категории С1 в августе обходился в 57,12 грн, а на 19 сентября — уже 70,95 грн. Упаковка «Ясенсвит» на 10 штук выросла с 59,49 до 79,99 грн, а на 18 штук — со 106,95 до 129 грн.

Мониторинг охватывает цены в крупнейших сетях, поэтому в небольших магазинах Харькова и области конечная стоимость может отличаться. Данные обновляются ежедневно — это позволяет отследить, как меняются цифры, прежде чем идти за покупками.

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