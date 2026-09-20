Денежная помощь в Полтавской области от УВКБ ООН теперь выплачивается по новой программе «Денежная помощь по приоритетам». Максимальная сумма — 12 300 гривен на человека.

Денежная помощь в Полтавской области от УВКБ ООН изменила правила выплат. С апреля 2026 года агентство перешло от многоцелевой денежной помощи (MPCA) к подходу «Денежная помощь по приоритетам», сообщают на официальном портале УВКБ ООН в Украине.

Теперь средства направляют прежде всего переселенцам, эвакуированным из прифронтовых общин и пострадавшим от обстрелов. Регистрационные центры партнеров УВКБ ООН работают и в Полтавской области.

Кто и сколько может получить

Эвакуированные, покинувшие дом из-за обстрелов или официальных приказов, подпадают под программу ГДП 2. Выплата составляет 12 300 гривен на человека единоразово на три месяца; заявку нужно подать в течение 45 дней после выезда.

Такую же сумму — 12 300 гривен на человека — выплачивают по ГДП 3 тем, кто пострадал от обстрелов и потерял доход или понес внезапные расходы.

Для жителей прифронтовых территорий в радиусе 0–50 км от линии фронта или границы действует ГДП 1 — 10 800 гривен на человека на шесть месяцев с возможностью одной выплаты всей суммы.

Наиболее уязвимые ВПЛ, находящиеся в перемещении более шести месяцев и не получающие государственную помощь на проживание, могут рассчитывать на ГДП 4: 2 000 гривен ежемесячно на взрослого и 3 000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Отдельный вид поддержки — для вернувшихся домой в течение последних 12 месяцев и проживших на месте не менее трех месяцев: 3 600 гривен в месяц на протяжении трех месяцев (всего 10 800 гривен) одним платежом.

Какие документы нужны

Для регистрации понадобятся налоговый номер, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, справка ВПЛ (при наличии), IBAN гривневого счета главного заявителя и свидетельства о рождении детей. При необходимости — документ об опекунстве или медицинское заключение.

Как подать заявку

Прямой регистрации УВКБ ООН не проводит. Запись происходит через партнеров агентства — перечень пунктов регистрации R2P и онлайн-очередь доступны на сайте r2p.org.ua. Именно партнеры оценивают уязвимость домохозяйства и принимают решение о сумме.

Ранее Politeka сообщала, какие виды поддержки от государства можно получить в Полтавской области.