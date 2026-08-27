С 1 сентября во Львове не анонсируют новых изменений основных тарифов, но за воду жители продолжат платить по тарифу, повышенному еще в августе. Свет, газ и проезд остаются без изменений.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области — тема, которую Politeka уже поднимала. Теперь — о коммунальных платежках: с 1 сентября во Львове новых повышений тарифов не анонсируют, однако за воду жители продолжат платить по тарифу, повышенному еще в августе.

Как сообщают Новини.LIVE, централизованное водоснабжение и водоотведение в сентябре будут оплачивать по тарифу, вступившему в силу 1 августа. Общая стоимость услуг Львовводоканала составляет 56,38 грн за кубометр: 36,04 грн — водоснабжение, а 20,34 грн — водоотведение.

Для получателей жилищных субсидий размер помощи перечисляют автоматически. Дополнительно обращаться в Пенсионный фонд по поводу действующего тарифа не нужно.

Свет для бытовых потребителей с 1 сентября пересматривать не будут: львовяне и дальше будут платить 4,32 грн за 1 кВт·ч. Для владельцев двухзонных счетчиков в ночное время с 23:00 до 07:00 действует тариф 2,16 грн за кВт·ч.

Без изменений останется и цена природного газа для большинства бытовых потребителей. Клиенты ГК «Нафтогаз Украины», которые пользуются годовым фиксированным тарифом, в сентябре будут платить 7,96 грн за кубометр.

Проезд в общественном транспорте также остается на прежнем уровне. Одна поездка стоит 11,50 грн для студентов с ЛеоКартой, 23 грн — при оплате ЛеоКартой или через приложение, 26 грн — банковской картой или смартфоном, 30 грн — наличными у водителя.

Что делать жителям Львова

Отдельных действий от потребителей в сентябре не требуется: никаких заявлений или обращений подавать не нужно. Субсидии перечисляют автоматически, а тарифы на свет, газ и проезд остаются без изменений. Повышенный тариф на воду действует с 1 августа, поэтому в платежках за сентябрь он будет таким же, как и в августе.

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