Денежная помощь в Черниговской области в этом зимнем сезоне предусмотрена для уязвимых семей с детьми, проживающих в громадах вблизи линии фронта. По информации официального сайта ЮНИСЕФ, семьи, отвечающие критериям, получат единовременную выплату в размере 19 400 гривен.

Денежная помощь в Черниговской области для уязвимых семей в этом зимнем сезоне предусмотрена по программе ЮНИСЕФ. По информации официального сайта ЮНИСЕФ, домохозяйства, отвечающие критериям, получат единовременную выплату в размере 19 400 гривен на подготовку к зиме.

Черниговская область входит в перечень восьми регионов, где действует зимняя денежная помощь. Чтобы претендовать на выплату, семья должна проживать в громаде, расположенной в пределах 0–20 км от линии фронта. Окончательный перечень таких громад обнародуют на сайте правительства после принятия соответствующего постановления Кабмина.

Второе обязательное условие — относиться как минимум к одной из 11 категорий уязвимости. Среди них: семьи, получающие поддержку из-за инвалидности членов семьи или детей, семьи с детьми в альтернативных формах ухода, неполные и многодетные семьи, внутренне перемещенные семьи с государственной поддержкой, а также домохозяйства, получающие жилищные субсидии и льготы на оплату коммунальных услуг.

Как оформить выплату

Даже если семья отвечает обоим критериям, ей нужно подать заявку. Ее принимают в отделениях Пенсионного фонда Украины, Центрах предоставления административных услуг (ЦНАПах) и органах местной власти. Важно: ЮНИСЕФ не проводит регистрацию, не определяет право на помощь и не осуществляет индивидуальные выплаты — это обеспечивает правительство через Минсоцполитики и Пенсионный фонд.

Кроме зимней помощи, ЮНИСЕФ в этом году поддерживает еще несколько программ. Семьи после атак или обязательной эвакуации могут получить 12 300 гривен на человека, а семьи, где кто-то пострадал от взрывного оружия, — единовременно 16 700 гривен. При длительных перебоях со светом, отоплением или водой предусмотрена экстренная выплата 4 100 гривен на человека.

Всего с 2022 года ЮНИСЕФ оказал гуманитарную денежную помощь почти 500 000 домохозяйств, охватив 1,9 миллиона человек, в том числе 1,1 миллиона детей. Вопросы о заявках и выплатах можно задать на горячей линии ЮНИСЕФ по номеру 0 800 600 017.

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