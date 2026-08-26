Графіки відключення світла в Чернігівській області 27 та 28 серпня передбачають планові знеструмлення в місті Остер: електроенергію вимикатимуть на 9 годин — з 09:00 до 18:00.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 27 та 28 серпня передбачають планові знеструмлення в місті Остер, що триватимуть по 9 годин. Про це повідомляє Остерська громада.

27 серпня світла не буде з 09:00 до 18:00 через ремонтні роботи на обладнанні підстанції. Знеструмлення торкнуться вулиць А.О. Грановського, Воскресенської, Коцюбинського, Левка Лук'яненка, Миру, Незалежності та Ярослава Мудрого.

28 серпня графіки відключення світла в Чернігівській області знову діятимуть з 09:00 до 18:00 — цього разу через роботи в системах обліку електроенергії. Без світла лишаться вулиці Будівельників, Дніпровської флотилії, Затишна, Колесника, Набережна, Рибальська, Соборна, Шевченка, а також окремі будинки на А.О. Грановського, Воскресенській, Миру, Незалежності та Ярослава Мудрого.

У громаді наголошують, що відключення є плановими, тож мешканцям радять підготуватися заздалегідь. Найдовші перерви в електропостачанні триватимуть 9 годин поспіль.

Що робити під час планового відключення

Енергетики радять на час знеструмлень заздалегідь зарядити телефони та повербанки, тримати вдома ліхтарики й свічки, а холодильник відчиняти якомога рідше, щоб довше зберегти продукти. Точний перелік будинків за кожною адресою можна уточнити на офіційному сайті Остерської громади.

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