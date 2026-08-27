Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области начисляются автоматически после достижения определенного возраста — речь идет о так называемой «возрастной» надбавке к пенсии.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, кому именно и в каком размере она положена.

Размер «возрастной» надбавки зависит исключительно от возраста пенсионера. Для лиц, достигших 70–74 лет, доплата составляет 300 гривен ежемесячно. После достижения 75 лет и до 79 лет сумма вырастает до 456 гривен, а для тех, кому исполнилось 80 лет и больше, — 570 гривен.

При этом есть условие, о котором важно знать: надбавку начисляют только тем пенсионерам, чей размер пенсии не превышает 10 340,35 гривни. Если выплата больше этой суммы, «возрастная» доплата не назначается.

Обращаться в Пенсионный фонд для получения надбавки не нужно — ее начисляют автоматически со дня достижения соответствующего возраста. Однако есть нюанс: если пенсионер родился 1 числа, он получит полный размер доплаты вместе с пенсией за этот месяц. Если же дата рождения, например, 20 число, надбавку начислят пропорционально — только за дни после наступления возраста.

Еще один момент касается перехода на следующий возрастной уровень. Человек, который уже получает 300 гривен с 70 лет, после достижения 75-летия получит доначисление 156 гривен — чтобы общая сумма доплаты достигла 456 гривен, а не дополнительно еще 456 гривен «сверху».

Что делать, если надбавку не начислили

Поскольку доплата назначается автоматически, дополнительно подавать заявления не нужно. Однако если после достижения 70, 75 или 80 лет надбавка так и не появилась в выплате, пенсионер может обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда или позвонить в контакт-центр по номеру 0800503753.

Ранее Politeka сообщала, 40% доплаты к пенсии: кто из пенсионеров в Днепропетровской области может получить больше в 2026 году.

Также Politeka сообщала, денежная помощь в Днепропетровской области: кто и как может получить 19 400 гривен.