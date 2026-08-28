В Украине готовят масштабное обновление пенсионной системы. Минимальный уровень выплаты могут поднять примерно до 6000 гривен — новую модель планируют запустить с 2027 года.

Доплаты для пенсионеров в Украине могут дополниться новой реформой — в Министерстве социальной политики рассматривают модель, при которой минимальный уровень пенсионной выплаты может составлять около 6 000 гривен.

Запустить новый механизм планируют ориентировочно с 2027 года, однако окончательные параметры еще зависят от принятия соответствующих законодательных изменений. Об этом сообщает 24 Канал.

Какой будет новая формула пенсии

Одна из главных идей реформы — сделать систему проще и понятнее. Сейчас размер выплаты зависит от большого количества доплат, надбавок, возрастных коэффициентов и специальных условий, поэтому люди с похожим трудовым путем иногда получают существенно разные суммы.

Новая модель предусматривает, что пенсия будет состоять из двух основных частей — базовой и страховой. Базовая выплата должна гарантировать определенный минимальный уровень дохода, тогда как страховая будет зависеть от продолжительности официального стажа и размера зарплаты, с которой уплачивались взносы.

Кому изменения помогут больше всего

Наиболее ощутимыми изменения могут стать для людей, которые сегодня получают невысокие пенсии. В частности, речь идет об отдельных категориях пенсионеров с инвалидностью и граждан с небольшими страховыми выплатами. Если предложенный минимум в 6 000 гривен закрепят, для части из них суммы вырастут довольно существенно.

В то же время реформа не означает автоматического повышения пенсий для всех. Требования к страховому стажу для выхода на пенсию по возрасту сохранят важную роль.

Сколько стажа понадобится

В 2026 году для оформления пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если его недостаточно, право на выплаты может возникнуть позже. Например, при наличии около 22 лет стажа оформить пенсию по возрасту можно будет только в 65 лет.

Что известно о сроках запуска реформы

Именно поэтому одной из ключевых задач реформы является не просто увеличение минимальных выплат, а установление более прямой связи между официальной занятостью, уплаченными взносами и будущей пенсией. Пока работа над изменениями продолжается, поэтому размер базовой выплаты, формула страховой части и другие условия еще могут пересмотреть до окончательного принятия реформы.

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