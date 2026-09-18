Городские власти Кропивницкого планируют установить новые ставки заработной платы для педагогов. Рассказываем, по какой формуле будут рассчитывать выплаты учителям, воспитателям и мастерам производственного обучения.

Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области продолжают начислять, а тем временем в Кропивницком занялись пересмотром зарплат работников образования. Городские власти планируют установить новые ставки зарплаты для педагогов и объяснили, по какому принципу их будут рассчитывать.

О подготовке такого решения сообщает местное издание «Гречка». Изменения коснутся учителей учреждений общего среднего образования, воспитателей детских садов, а также мастеров производственного обучения учреждений профессионально-технического образования.

Как будут считать новые ставки

Главный принцип — отказ от одинаковых для всех окладов. Размер ставки будет зависеть от квалификационной категории педагога, уровня учебного заведения и наличия ученой степени. Такой подход должен сделать разницу в выплатах более прозрачной и понятной для каждого работника.

Отдельно планируют ввести почасовую оплату за проведение учебных занятий. Ставку будут считать в процентах от утвержденной базовой величины, которая, по данным правительственного постановления, превышает 28,8 тысячи гривень. То есть вознаграждение будет расти вместе с категорией и учебной нагрузкой педагога.

Еще один важный шаг — привязка должностных окладов к среднемесячной заработной плате за первый квартал предыдущего года. Это означает, что оклады работников образования будут автоматически индексировать в соответствии с реальным состоянием экономики, а не по устаревшей фиксированной сетке.

Кого изменения коснутся первыми

Быстрее всего новые оклады и алгоритмы надбавок должны ввести в учреждениях профессионально-технического образования и профессионального предвысшего образования. Для воспитателей детских садов также готовят дополнительное повышение выплат еще до их полного перехода на новые коэффициенты.

Что важно знать педагогам Кропивницкого

До момента окончательного утверждения новых ставок зарплату будут и дальше начислять по действующей Единой тарифной сетке, где каждый разряд рассчитывают отдельно. Работникам образования советуют следить за официальными сообщениями городского совета и управления образования, чтобы не пропустить дату введения изменений и вовремя уточнить, какой именно коэффициент применят к их должности.

Для справки: в этом году заработная плата педагогов в Украине в целом уже выросла примерно на 50%, а с сентября 2026-го все работники образования получают выплаты, увеличенные еще на 20%.

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