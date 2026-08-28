В Україні готують масштабне оновлення пенсійної системи. Мінімальний рівень виплати можуть підняти приблизно до 6000 гривень — нову модель планують запустити з 2027 року.

Доплати для пенсіонерів в Україні можуть доповнитися новою реформою — у Міністерстві соціальної політики розглядають модель, за якої мінімальний рівень пенсійної виплати може становити близько 6 000 гривень.

Запустити новий механізм планують орієнтовно з 2027 року, однак остаточні параметри ще залежать від ухвалення відповідних законодавчих змін. Про це повідомляє 24 Канал.

Якою буде нова формула пенсії

Одна з головних ідей реформи — зробити систему простішою та зрозумілішою. Зараз розмір виплати залежить від великої кількості доплат, надбавок, вікових коефіцієнтів і спеціальних умов, тож люди зі схожим трудовим шляхом іноді отримують суттєво різні суми.

Нова модель передбачає, що пенсія складатиметься з двох основних частин — базової та страхової. Базова виплата має гарантувати певний мінімальний рівень доходу, тоді як страхова залежатиме від тривалості офіційного стажу та розміру зарплати, з якої сплачувалися внески.

Кому зміни допоможуть найбільше

Найбільш відчутними зміни можуть стати для людей, які сьогодні отримують невисокі пенсії. Зокрема, йдеться про окремі категорії пенсіонерів з інвалідністю та громадян із невеликими страховими виплатами. Якщо запропонований мінімум у 6 000 гривень закріплять, для частини з них суми зростуть досить суттєво.

Водночас реформа не означає автоматичного підвищення пенсій для всіх. Вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком зберігатимуть важливу роль.

Скільки стажу знадобиться

У 2026 році для оформлення пенсії у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо його недостатньо, право на виплати може виникнути пізніше. Наприклад, за наявності близько 22 років стажу оформити пенсію за віком можна буде лише у 65 років.

Що відомо про терміни запуску реформи

Саме тому одним із ключових завдань реформи є не просто збільшення мінімальних виплат, а встановлення прямішого зв'язку між офіційною зайнятістю, сплаченими внесками та майбутньою пенсією. Поки робота над змінами триває, тож розмір базової виплати, формула страхової частини та інші умови ще можуть переглянути до остаточного ухвалення реформи.

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