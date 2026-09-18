Распоряжением главы Сумской ОВА утвержден порядок ежегодной денежной помощи детям погибших участников боевых действий. Выплаты от 2 000 до 5 000 гривен будут назначаться из областного бюджета, а заявления принимают ежегодно до 1 октября.

Денежная помощь в Сумской области получила новое направление — ежегодную выплату из областного бюджета теперь будут назначать детям погибших (умерших) участников боевых действий. Соответствующий порядок утвердили распоряжением главы Сумской ОВА от 11 сентября 2026 года № 638-ОД.

Как сообщили в Лебединском городском совете, право на помощь имеют дети до 18 лет включительно, чьи родители имели статус участника боевых действий и погибли или умерли — независимо от причин смерти. Главное условие: ребенок должен быть зарегистрирован на территории Сумской области.

Размер выплаты зависит от статуса ребенка

Сумма ежегодной единовременной помощи неодинакова для всех. Детям погибших УБД, которые не имели права на статус члена семьи погибшего ветерана войны или Защитника (Защитницы) Украины, предусмотрели самую большую выплату — 5 000 гривен.

В то же время 2 000 гривен получат дети, которые уже имеют статус члена семьи погибшего ветерана войны или Защитника (Защитницы) Украины. Такую же сумму — 2 000 гривен — назначат и тем, кто имеет право на этот статус, но он еще находится в процессе оформления.

Когда и как подавать заявление

Выплату осуществляют один раз в год — ко Дню защиты детей, который отмечают 20 ноября. Чтобы получить деньги, законный представитель ребенка должен ежегодно подавать заявление до 1 октября. То есть уже в этом году документы нужно успеть подать вовремя, чтобы выплата поступила к ноябрьскому празднику.

Какие документы нужны

Для назначения помощи нужно предоставить копии документов — вместе с оригиналами или нотариально заверенные:

паспорт и РНОКПП (идентификационный код) заявителя;

свидетельство о рождении ребенка;

документ о статусе УБД погибшего отца или матери (удостоверение, выписка из ЕДРВВ или справка);

свидетельство о смерти отца/матери;

удостоверение члена семьи погибшего (при наличии);

выписка о регистрации места проживания ребенка в Сумской области;

решение об опеке/попечительстве (если заявление подает опекун) и банковские реквизиты (IBAN).

Куда обращаться

Подавать документы следует в отдел по вопросам ветеранской политики управления труда и социальной защиты населения по месту жительства. Например, в Лебединской громаде заявления принимают по адресу: г. Лебедин, ул. Сумская, 12, кабинет 10. Справки можно получить по телефону (05445) 2-18-64.

Ранее Politeka сообщала, помощь ветеранам в Сумской области: как бесплатно пройти лечение после ранений и ожогов.

Также Politeka сообщала, денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: какие суммы предусмотрены для разных категорий переселенцев.