По состоянию на 27 августа на Харьковщине актуальны 2699 вакансий. Областная служба занятости назвала топ-10 профессий с самыми высокими зарплатами — до 50 000 гривен.

Работа в Харьковской области остается доступной даже в условиях военного положения — по состоянию на 27 августа 2026 года областная служба занятости насчитала 2699 актуальных вакансий. Как сообщает Харьковская областная военная администрация, на этой неделе работодатели предлагают зарплаты от 24 900 до 50 000 гривен.

Больше всего готовы платить малярам — до 50 000 гривен в месяц. Второе место по уровню дохода заняли психологи, которым обещают 45 000 гривен. Инженерам по ремонту предлагают 40 000 гривен, а начальнику испытательной станции — 38 500 гривен.

Какие вакансии вошли в топ-10 недели

В перечень самых высокооплачиваемых вакансий на Харьковщине по состоянию на 27 августа вошли также рабочие и технические профессии:

Маляр — 50 000 грн Психолог — 45 000 грн Инженер по ремонту — 40 000 грн Начальник испытательной станции — 38 500 грн Тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства — 35 000 грн Аппаратчик-экстракторщик — 30 100 грн Оператор швейного оборудования — 30 000 грн Стропальщик — 26 000 грн Учетчик — 25 000 грн Начальник отдела материально-технического снабжения — 24 900 грн

Всего в базе областной службы занятости — 2699 предложений работы в разных отраслях экономики региона. С полным перечнем актуальных вакансий по Харькову и области можно ознакомиться на официальном сайте Харьковской областной службы занятости.

Куда обращаться по вопросам трудоустройства

Жители региона, которые ищут работу, могут позвонить на горячую линию Харьковской областной службы занятости по номеру 0 800 219 729. Она работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00. Также можно обратиться непосредственно в филиалы Харьковского областного центра занятости — их контакты опубликованы на официальном сайте учреждения.

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