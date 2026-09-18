Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области доступна в рамках правительственной программы «Зимняя поддержка»: уязвимые категории жителей прифронтовых громад могут получить единоразовую выплату 19 400 гривен на домохозяйство.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области пополнилась новой программой — в рамках инициативы «Зимняя поддержка» уязвимые категории жителей прифронтовых громад могут получить единоразовую выплату 19 400 гривен на домохозяйство.

Средства выплачиваются не на каждого члена семьи, а именно на домохозяйство. Программа рассчитана на более чем 380 тысяч семей, проживающих в громадах вблизи линии фронта.

В перечень уязвимых категорий вошли: люди с инвалидностью, одинокие пенсионеры, внутренне перемещенные лица, получатели жилищных субсидий, многодетные и приемные семьи, одинокие матери, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, а также детские дома семейного типа и патронатные семьи.

Ключевое условие — фактическое проживание на территориях, определенных правительством как прифронтовые. На Днепропетровщине в официальный перечень территорий боевых действий входят 260 населенных пунктов в Криворожском, Никопольском и Синельниковском районах.

Как оформить выплату

Заявление можно подать до 30 октября 2026 года через Пенсионный фонд Украины, ЦНАП или органы местной власти. После назначения средства поступят на банковский счет или через «Укрпочту».

На реализацию программы привлечено 7,4 млрд гривен международной помощи. Часть средств предоставили ЮНИСЕФ и Украинский Красный Крест через гуманитарный счет Министерства социальной политики.

Важно, чтобы данные в реестрах были актуальными — именно на их основе будут проводить отбор получателей. Кроме выплаты, правительство продолжает обеспечивать прифронтовые громады топливом, продуктами и другими ресурсами для прохождения отопительного сезона.

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