Подорожание продуктов в Днепропетровской области продолжается: по данным Минфина, в сентябре больше всего подорожали сахар, масло и мука. Приводим актуальные сумы по сетям супермаркетов.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области продолжается — по данным мониторинга Минфина, в сентябре цены на базовые товары снова пошли вверх. Больше всего прибавили в цене сахар, масло и твердый сыр.

Свежий мониторинг, опубликованный на сайте index.minfin.com.ua 17 сентября, показывает, что по сравнению с августом отдельные базовые товары в украинских сетях выросли существенно. Данные собирают по сетям Auchan, Novus, Metro, Megamarket, которые работают и в Днепропетровской области.

Сколько стоит сахар и мука

Самый большой скачок зафиксирован на сахаре. Если в августе килограмм кристаллического сахара в среднем стоил 30,22 гривни, то в сентябре средняя цена подскочила до 33,80 гривни. В сети Megamarket сахар продают по 38,50 гривни за килограмм, тогда как в Auchan — 31,90 гривни.

Мука тоже постепенно дорожает. Килограммовый пакет коричневой «Хуторок» — в августе стоил 35,88 гривни, а нынче средняя цена составляет 36,72 гривни. Двухкилограммовый пакет подорожал с 70,96 до 72,64 гривни.

Масло и сыр: «было — стало»

Рафинированное масло «Олейна» объемом 850 мл в августе стоило в среднем 100,68 гривни, а в сентябре уже 107,30 гривни. Дешевле всего его можно найти в Novus — 99,99 гривни, дороже всего в Megamarket — 112,50 гривни. Другой бренд — «Щедрый Дар» — наоборот, немного подешевел: 99,83 против 100,07 гривни в августе.

Твердый сыр, наоборот, несколько откатился от августовских пиков. «Звени Гора» голландский 45% за килограмм стоил в августе 553,02 гривни, а теперь — 532,45 гривни. Сыр «Комо» традиционный 50% — 509,63 гривни против 526,77 гривни месяцем ранее.

Что это значит для кошелька

Пик подорожания пришелся именно на сахарный сегмент: за месяц килограмм сахара вырос почти на 12%. Такая динамика связана с завершением буферного сезона и корректировкой закупок в розничных сетях.

Покупателям стоит внимательнее сравнивать цены: разница на один и тот же товар между сетями может достигать 10–15 гривень. Например, сахар в Megamarket дороже, чем в Auchan, сразу на 6,60 гривни за килограмм.

Данные собирает Минфин из собственного мобильного приложения «Multi», они обновляются ежедневно. Актуальные цифры по тому же сахару и муке можно проверить в соответствующих разделах index.minfin.com.ua, которые обновляются каждое утро.

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