Из-за аварийного ремонта водопровода диаметром 200 мм в Космическом районе Запорожья 18 сентября без воды остались более 2,8 тысячи жителей и 1122 частных дома. Воду будут подвозить автоцистернами.

Отключение воды в Запорожье утром 18 сентября снова коснулось частного сектора. В Космическом районе города произошла авария на водопроводе, из-за которой без водоснабжения остались более 1,1 тысячи домов и около 2,8 тысячи жителей.

Как сообщает городской портал «ЗаБор», сегодня в Космическом районе проводят аварийный ремонт водопроводной трубы диаметром 200 мм. Из-за этого с 09:30 и до полного завершения работ воду отключили для 2805 жителей и 1122 частных домов.

На каких улицах нет воды

Без водоснабжения остались жители десятков улиц частного сектора. Среди крупнейших — Маршевая, Терновская, Вахтовая, Саперная, Узкоколейная и Техническая. Полный перечень адресов коммунальщики опубликовали отдельным списком.

В частности, воду перекрыли на улицах Сланцевая, Кедровая, Стратосферная, Легендарная, Батарейная, Знаменская, Летняя, Продольная, а также на участках улиц Митрополита Шептицкого, Киевской и Кости Гордиенко. Всего в перечне — более тридцати улиц и переулков района.

Где берут воду

Пока продолжается ремонт, воду в район подвозят автоцистернами. Их разместили по двум адресам: на углу улиц Митрополита Шептицкого и Стратосферной, а также на улице Киевской, 41. Жителей просят запастись водой и подходить к цистернам со своей тарой.

Коммунальщики подчеркивают, что работы продлятся до их полного завершения. Точное время восстановления водоснабжения пока не называют — о подаче воды в дома сообщат дополнительно после устранения аварии.

Что делать жителям

Местным жителям советуют заранее набрать запас питьевой воды, ведь ремонт может продлиться весь день. Для тех, до чьих улиц цистерны ещё не доехали, стоит обратиться в диспетчерскую службу водоканала насчёт графика подвоза.

Ранее Politeka сообщала, как отключали воду в Запорожье 16 сентября.