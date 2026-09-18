Доплаты для пенсионеров в Николаевской области начисляются автоматически вместе с пенсией. В Пенсионном фонде Украины напомнили, какие возрастные надбавки предусмотрены людям, достигшим 70, 75 и 80 лет, и сколько можно получить дополнительно.

Доплаты для пенсионеров в Николаевской области начисляются автоматически — отдельно обращаться в госучреждения не нужно. В Пенсионном фонде Украины напомнили, кому именно положены возрастные надбавки к пенсии и сколько можно получить дополнительно.

Доплату назначают тем, чей общий размер пенсионных выплат не достигает средней заработной платы в Украине за 2020 год — 10 340,35 гривны. Размер зависит от возраста: людям, которым исполнилось 80 лет, платят до 570 гривен в месяц, пенсионерам в возрасте 75–80 лет — до 456 гривен, а тем, кому 70–75 лет, — до 300 гривен.

Отдельно с 1 марта 2026 года после индексации выросли и минимальные гарантированные размеры пенсионных выплат. Как объясняют в Пенсионном фонде, людям от 80 лет со страховым стажем 20/25 лет доплачивают до 4 213 гривен, а пенсионерам в возрасте 70–80 лет со стажем 30/35 лет — до 4 050 гривен.

Как получить доплату

Никаких заявлений подавать не нужно: возрастные надбавки начисляются автоматически с даты достижения 70, 75 или 80 лет по данным, которые уже есть в личном деле пенсионера. Деньги выплачивают ежемесячно вместе с пенсией — наличными через почту или на банковскую карту.

Если пенсионер считает, что доплату не начислили или начислили в меньшем размере, стоит обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда в Николаевской области или воспользоваться личным кабинетом на портале электронных услуг ПФУ. Подробные разъяснения опубликованы на сайте Пенсионного фонда Украины.

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