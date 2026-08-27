Станом на 27 серпня на Харківщині актуальні 2699 вакансій. Обласна служба зайнятості назвала топ-10 професій із найвищими зарплатами — до 50 000 гривень.

Робота в Харківській області лишається доступною навіть в умовах воєнного стану — станом на 27 серпня 2026 року обласна служба зайнятості нарахувала 2699 актуальних вакансій. Як повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, цього тижня роботодавці пропонують зарплати від 24 900 до 50 000 гривень.

Найбільше готові платити малярам — до 50 000 гривень на місяць. Друге місце за рівнем доходу посіли психологи, яким обіцяють 45 000 гривень. Інженерам з ремонту пропонують 40 000 гривень, а начальнику випробувальної станції — 38 500 гривень.

Які вакансії увійшли до топ-10 тижня

До переліку найбільш високооплачуваних вакансій на Харківщині станом на 27 серпня увійшли також робітничі й технічні професії:

Маляр — 50 000 грн Психолог — 45 000 грн Інженер з ремонту — 40 000 грн Начальник випробувальної станції — 38 500 грн Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва — 35 000 грн Апаратник-екстракторник — 30 100 грн Оператор швацького устаткування — 30 000 грн Стропальник — 26 000 грн Обліковець — 25 000 грн Начальник відділу матеріально-технічного постачання — 24 900 грн

Загалом у базі обласної служби зайнятості — 2699 пропозицій роботи в різних галузях економіки регіону. З повним переліком актуальних вакансій по Харкову та області можна ознайомитися на офіційному сайті Харківської обласної служби зайнятості.

Куди звертатися з питань працевлаштування

Мешканці регіону, які шукають роботу, можуть зателефонувати на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості за номером 0 800 219 729. Вона працює з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 17:00. Також можна звернутися безпосередньо до філій Харківського обласного центру зайнятості — їхні контакти опубліковані на офіційному сайті установи.

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