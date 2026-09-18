В Черкассах официально проживают около 28 300 внутренне перемещенных лиц, а в очереди на жилье стоят уже 300 семей ВПЛ. Свободных мест в городских приютах фактически нет — город ищет средства на новый приют.

Помощь переселенцам в Черкассах — тема, которая не теряет остроты: сейчас в городе официально проживают около 28 300 внутренне перемещенных лиц, и многие из них до сих пор не имеют постоянного жилья. О жилищной проблеме переселенцев во время эфира в студии издания «Вичерпно» рассказала профильный заместитель городского головы Черкасс Марина Гаркава.

В очереди на жилье уже стоят 300 семей ВПЛ

По словам Марины Гаркавой, свободных мест в городе практически нет, а очередь только растет. «Потребность, конечно, есть. В жилищно-коммунальном отделе Черкасского городского совета 300 семей ВПЛ стоят в очереди», — объяснила чиновница.

Часть переселенцев трудоустроена и может самостоятельно себя обеспечивать, однако высокие цены на аренду жилья в Черкассах существенно усложняют обустройство быта. Именно поэтому большинство из них рассчитывает на временное и социальное жилье от общины.

Три городских приюта почти полностью заселены

За годы полномасштабной войны в Черкассах обустроили три приюта для людей, нуждающихся во временном жилье. Первый расположен на улице Благовисной: его проектная мощность — 300 койко-мест, и сейчас он заполнен практически полностью.

Второй — кризисный приют, где, в частности, проживают внутренне перемещенные женщины, пострадавшие от домашнего насилия. В этом году в Черкассах открыли еще один приют — на улице Вячеслава Чорновола, рассчитанный на 130 койко-мест. Сейчас там проживают 120 человек, а остальные десять мест зарезервировали для двух семей из восточных областей Украины.

Часть ВПЛ живет в общежитиях учебных заведений

Отдельно внутренне перемещенные лица проживают в общежитиях заведений профессионально-технического образования — сейчас там живут около 150 человек. В то же время вопрос расселения ВПЛ городская власть уже обсуждала с Черкасским национальным университетом, поскольку свободных мест для поселения переселенцев в городе почти не осталось.

Как встать в очередь на жилье

Семьи ВПЛ, нуждающиеся во временном проживании, могут обратиться в жилищно-коммунальный отдел Черкасского городского совета — именно там ведут учет заявлений на поселение. В то же время стоит понимать: пока свободных мест в приютах нет, процесс ожидания может затянуться.

Сколько стоит новый приют

В Черкассах уже разработали проект строительства еще одного приюта для ВПЛ. Его ориентировочная стоимость — около 100 миллионов гривен. Городская власть ищет финансирование и рассчитывает на софинансирование со стороны государства, поскольку самостоятельно профинансировать такое строительство город не может.

«Ни один городской бюджет Украины не в состоянии осилить то количество ВПЛ и обеспечить полноценным жильем, которое они потеряли. Поэтому эти люди очень нуждаются в государственной поддержке», — подчеркнула Марина Гаркава.

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