Доплаты для пенсионеров в Черниговской области начисляют автоматически — без заявлений и обращений. В Пенсионном фонде объяснили, какие суммы добавляют к пенсии и с какого возраста.

Доплаты к пенсии в Черниговской области начисляют без заявлений — Пенсионный фонд Украины напомнил, при каких условиях людям пожилого возраста ежемесячно добавляют деньги к выплате.

Чтобы получить возрастную надбавку, должны выполниться два условия. Пенсионная выплата человека с 1 января 2026 года не должна превышать 10 340,35 гривни, а сам пенсионер — достичь 70, 75 или 80 лет. Детали разъяснили в Пенсионном фонде Украины.

Размер доплаты зависит от возраста: с 70 до 74 лет добавляют 300 гривен в месяц, с 75 до 79 — 456 гривен, а после 80 лет — 570 гривен.

Надбавку начисляют со дня достижения соответствующего возраста. Если человек родился 1 числа, он сразу получает полный размер доплаты вместе с пенсией за этот месяц. Если же день рождения приходится, например, на 20 число, деньги начислят только за 10 дней после наступления возраста.

Отдельно в фонде объяснили, почему после 75 лет добавляют не 456 гривен, а 156. Тому, кому в 70 лет уже назначили 300 гривен, после 75-летия доначисляют до следующего уровня — то есть в целом надбавка достигает 456 гривен. По той же логике после 80 лет ее доводят до 570 гривен.

Что делать, если доплату не начислили

Дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда не нужно — надбавка назначается автоматически. Но если после достижения возраста деньги не пришли, стоит проверить данные в личном кабинете на портале ПФУ или позвонить в контакт-центр по номеру 0 800 503 753.

Доплаты для пенсионеров в Черниговской области выплачивает Главное управление Пенсионного фонда в регионе. Суммы надбавок одинаковы для всех областей Украины — разницы между регионами нет.

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