Благотворительный фонд «Стабилизейшен Суппорт Сервисез» запустил денежную помощь для ВПЛ в Запорожской области — каждый член семьи может получить по 12 300 гривен. Объясняем, кто имеет право на выплату и как подать заявку.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области — не единственная поддержка для переселенцев: благотворительный фонд «Стабилизейшен Суппорт Сервисез» объявил предварительную регистрацию на денежную помощь по 12 300 гривен на одного человека.

Как сообщает издание «На пенсии», новая денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области предусмотрена не для всех переселенцев, а лишь для эвакуированных из определенных громад Запорожской и Харьковской областей. Это многоцелевая выплата для гражданских, которые покинули свои дома из-за высокого уровня опасности.

Кто имеет право на выплату 12 300 гривен

Организаторы будут оценивать заявки по четким критериям приоритетности. В первую очередь средства направят тем, кто выехал из опасных зон в течение последних 30 дней. Также в приоритете ВПЛ, которые эвакуировались в течение 2026 года и имеют дополнительные факторы уязвимости:

семьи с несовершеннолетними детьми;

люди почтенного возраста;

лица с инвалидностью;

одинокие граждане, которые ухаживают за другими;

домохозяйства, полностью потерявшие источники дохода;

семьи, оказавшиеся в сложных обстоятельствах и нуждающиеся в предметах первой необходимости.

Кому могут отказать

Главная причина отказа — получение подобной многоцелевой денежной помощи в течение последних трех месяцев от БФ «ССС» или других благотворительных организаций. Такое правило применяют, чтобы избежать дублирования выплат и поддержать тех, кто средства еще не получал.

Как подать заявку

Чтобы принять участие в программе, нужно заполнить онлайн-форму предварительной регистрации. В документе следует указать персональные данные, информацию о составе семьи и подтвердить статус ВПЛ из определенных регионов. После заполнения формы в течение 2–3 недель с заявителем свяжутся, однако регистрация не гарантирует выплаты.

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