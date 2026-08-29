Благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» запустив грошову допомогу для ВПО в Запорізькій області — кожен член родини може отримати по 12 300 гривень. Пояснюємо, хто має право на виплату та як подати заявку.

Безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області — не єдина підтримка для переселенців: благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» оголосив попередню реєстрацію на грошову допомогу по 12 300 гривень на одну особу.

Як повідомляє видання «На пенсії», нова грошова допомога для ВПО в Запорізькій області передбачена не для всіх переселенців, а лише для евакуйованих із визначених громад Запорізької та Харківської областей. Це багатоцільова виплата для цивільних, які залишили свої домівки через високий рівень небезпеки.

Хто має право на виплату 12 300 гривень

Організатори оцінюватимуть заявки за чіткими критеріями пріоритетності. Насамперед кошти спрямують тим, хто виїхав із небезпечних зон протягом останніх 30 днів. Також у пріоритеті ВПО, які евакуювалися протягом 2026 року та мають додаткові фактори вразливості:

родини з неповнолітніми дітьми;

люди поважного віку;

особи з інвалідністю;

самотні громадяни, які доглядають за іншими;

домогосподарства, що повністю втратили джерела доходу;

сім'ї, які опинилися у складних обставинах і потребують речей першої потреби.

Кому можуть відмовити

Головна причина відмови — отримання подібної багатоцільової грошової допомоги протягом останніх трьох місяців від БФ «ССС» або інших благодійних організацій. Таке правило застосовують, щоб уникнути дублювання виплат і підтримати тих, хто коштів ще не отримував.

Як подати заявку

Аби взяти участь у програмі, потрібно заповнити онлайн-форму попередньої реєстрації. У документі слід вказати персональні дані, інформацію про склад родини та підтвердити статус ВПО з визначених регіонів. Після заповнення форми протягом 2–3 тижнів із заявником зв'яжуться, проте реєстрація не гарантує виплати.

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