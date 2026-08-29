В супермаркетах АТБ по всей Украине, в частности в Днепропетровской области, ввели временные ограничения на продажу ряда социально важных товаров. В компании уверяют: дефицита продуктов нет, а лимиты — это мера предосторожности.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области остается одной из самых обсуждаемых тем — на этот раз внимание привлекли временные лимиты на продажу товаров, которые ввела сеть супермаркетов АТБ по всей стране. В компании объяснили, что ограничения не связаны с нехваткой продукции, а стали вынужденным шагом из-за действий оптовиков.

Как сообщает "Наше місто" со ссылкой на комментарий начальника управления по корпоративным коммуникациям АТБ Сергея Демченко для "Суспільного", в последнее время оптовые покупатели начали скупать социально важные товары крупными партиями для дальнейшей перепродажи. Именно это искусственно разгоняет спрос и создает риски для стабильного обеспечения обычных покупателей.

Какие товары продают с ограничениями

Временные лимиты "в одни руки" действуют на достаточно широкий перечень продуктов первой необходимости:

рыбные и мясные консервы

масло

хлопья

уксус

продукты быстрого приготовления

яйца

крупы

сахар и соль

товары для выпечки

макаронные изделия

сода и крахмал

Отдельно в компании объяснили ситуацию с яйцами, которая вызвала больше всего вопросов у покупателей. В объявлении об ограничении цифра "6" означает не шесть штук, а шесть десятков — то есть 60 яиц в одни руки. Это уточнение сняло волну возмущения в соцсетях, где пользователи активно обсуждали новые правила.

Дефицита нет: что на самом деле происходит

В компании подчеркивают: реального дефицита продуктов нет и он не предвидится. Главная угроза для стабильного наполнения полок — не пустые склады, а паника вокруг них. Когда часть покупателей начинает закупаться "на всякий случай" на недели вперед, именно это поведение создает искусственный ажиотаж и временные пробелы на полках.

Тем временем информация о якобы дефиците уже разошлась по нескольким телеграм-каналам. Однако, по словам представителя АТБ, никаких оснований для тревоги пока нет — товарные запасы достаточны, а ограничения носят сугубо превентивный характер.

В Днепре и Днепропетровской области ситуация стабильная: полки супермаркетов наполнены, и никаких признаков товарного голода не наблюдается. Представители сети призывают покупателей не поддаваться паническим настроениям и не создавать избыточных запасов — спокойное поведение потребителей является лучшим способом сохранить стабильность на рынке.

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