Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 19 по 25 сентября показывает резкий перепад температур: от +24° в начале недели до +12° в середине, а также возможные осадки сразу четыре дня.

предыдущий прогноз погоды для Харьковщины уже предупреждал о дождях, и новая неделя подтверждает эту тенденцию. Синоптики прогнозируют, что с 19 по 25 сентября Харьковскую область ожидает стремительное изменение температуры: от +24° в начале недели до +12° в середине, а также возможные осадки сразу четыре дня.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура на протяжении недели будет колебаться от +12° до +24°, а ночная — от +8° до +14°.

В субботу, 19 сентября, воздух днем прогреется до +23°, а ночью охладится до +11°. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 20 сентября, синоптики ожидают самого теплого дня недели — столбики термометров днем поднимутся до +24°, ночью — до +12°. Облачность незначительная, без осадков.

В понедельник, 21 сентября, дневная температура удержится на отметке +23°, ночная опустится до +11°. Небо малооблачное, однако синоптики уже прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 22 сентября, воздух днем прогреется лишь до +19°, ночью — до +14°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

В среду, 23 сентября, температура днем и ночью сравняется на отметке +12° — это будет самый прохладный день недели. Небо затянут тучи, синоптики прогнозируют осадки.

В четверг, 24 сентября, днем воздух прогреется до +15°, а ночью охладится до +8°. Облачность незначительная, возможны осадки.

В пятницу, 25 сентября, столбики термометров днем поднимутся до +17°, ночью опустятся до +8°. Небо малооблачное, без осадков.

Самым теплым днем недели станет воскресенье, 20 сентября, с дневной температурой +24°, а самым прохладным — среда, 23 сентября, когда термометры покажут лишь +12°. Перепад температур на протяжении недели достигнет 12°. Осадки прогнозируют четыре дня — в понедельник, вторник, среду и четверг.

Из-за дождливых дней стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем на скользкой дороге. А из-за существенного похолодания в середине недели, когда дневная температура упадет до +12°, синоптики советуют одеваться теплее — особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

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