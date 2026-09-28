28 сентября в Полтаве из-за аварии на водопроводных сетях прекратили водоснабжение — без воды временно остались жители домов по ряду адресов. Коммунальщики озвучили полный перечень улиц.

Отключение воды в Полтаве 25 сентября стало не последним на этой неделе — утром 28 сентября город снова остался без водоснабжения на ряде улиц. Причиной стала авария на водопроводных сетях, из-за которой воду перекрыли жителям десятков домов.

Как сообщает «Полтававодоканал», водоснабжение будет отсутствовать до полного завершения аварийно-восстановительных работ. Аварийная бригада уже работает над устранением повреждения, однако точного часа восстановления коммунальщики пока не называют.

Какие улицы Полтавы остались без воды

Полный перечень адресов, где 28 сентября прекратили водоснабжение, обнародовало коммунальное предприятие. Без воды временно остались жители таких улиц:

На улице УПА — дома 2, 3, 3А, 3Б, 4, 9/68, 13; на улице Капитана В. Киселёва — 3/7, 4, 6, 19, 21, 23, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 44, 44А; на проспекте Клубном — 4, 4А, 4Б.

Также без воды остались жители улицы Решетиловской (1/2, 3, 5, 7А, 13, 15), улицы Н. Левицкого (3, 5, 6, 15, 16, 18) и улицы Липовой (1, 2, 2А, 2Б, 4, 5, 5А, 6, 8, 10, 12, 14).

Самый длинный перечень адресов — на улице Соборности, где воды нет по номерам 49, 51, 53/1, 57, 59, 59А, 61, 61А, 63, 66, 67, 69/2, 70, 71, 72, 73/1, 74, 75/2, 76, 77, 77А, 78, 79, и на улице Ю. Матвийчука (56А, 56Б, 62, 64, 64А, 66А, 68, 88, 98, 98Б, 100, 102, 104, 106, 108, 108А, 110, 112, 114, 114А, 116, 120, 123, 123А, 125, 125А, 127, 127А, 129, 130, 133А, 137, 139/14, 151, 153).

Кроме того, отключение коснулось улиц Сенной (2/49, 2/4, 4, 4А, 4В, 4/2, 8/1) и Троллейбусной (2, 4, 4А, 6, 7, 8, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 20, 20А), улицы С. Петлюры (1/65, 3, 5, 7/22, 11, 13, 16, 21, 24/18, 26, 27, 28, 29) и проспекта Деревообрабатывающего (3, 4Б, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 17А, 19).

Среди пострадавших адресов также проспект Анненский (2Б, 4Б), проспект Парашютный (2, 4, 5, 6), улица Павленковская (6, 8, 8А, 12, 14, 18, 24), улица Зеньковская (2, 4, 4А, 4В), улица Шведская (2, 6, 6Б) и улица Затишная (4, 8, 10, 12, 15).

Что делать жителям, пока продолжается ремонт

В «Полтававодоканале» советуют заранее сделать необходимый запас воды, поскольку сроки завершения работ неизвестны. Водоснабжение обещают восстановить сразу после завершения ремонтных работ.

Как правильно сделать запас воды

Для питья и приготовления пищи лучше запастись бутилированной водой, которую можно долго хранить. Ориентировочная норма — около 2,5–3 литра питьевой воды и 2–4 литра технической на одного человека в сутки.

Хранить воду следует в ёмкостях из пищевого пластика, подальше от света, и обязательно пометить бирками назначения: питьевая вода, вода для технических нужд, вода для хозяйственных нужд. При сомнениях в качестве воду нужно прокипятить или использовать для бытовых целей.

Ранее Politeka сообщала, отключение воды в Полтаве 23 сентября: коммунальщики назвали, какие улицы остались без водоснабжения.

Также Politeka сообщала, отключение воды в Полтаве 21 сентября: коммунальщики назвали, какие улицы остались без водоснабжения.