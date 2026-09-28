Подорожание продуктов в Сумской области продолжается: по данным «Минфина», за месяц средняя цена подсолнечного масла выросла почти на 4 гривны, и пшеничная мука тоже подорожала.

Подорожание продуктов в Сумской области не остановилось на мясе и яйцах — заметно подорожала и базовая бакалея. По свежим данным финансового портала «Минфин», опубликованным 27 сентября, средняя цена подсолнечного масла и пшеничной муки в сетях супермаркетов за месяц выросла.

Рафинированное подсолнечное масло «Олейна» (850 мл) сейчас стоит в среднем 104,66 гривны. В августе портал фиксировал среднемесячную цену 100,68 гривны — то есть бутылка подорожала почти на 4 гривны. Масло «Щедрый Дар» (850 мл) в среднем обходится в 100,66 гривны против 100,07 гривны в августе.

Пшеничная мука бренда «Хуторок» тоже растет: килограммовая пачка подорожала с 35,88 до 36,72 гривны, а упаковка на 2 кг — с 70,96 до 72,64 гривны. Поэтому даже привычная выпечка на домашней кухне обходится дороже.

Где дешевле: разброс цен по супермаркетам

«Минфин» показывает не только среднюю цифру, но и цены по каждой сети. Масло «Олейна» дешевле всего продают в Novus — 99,99 гривны, тогда как в Megamarket та же бутылка стоит 112,50 гривны (в Auchan — 101,50 гривны). Между крайними вариантами — 12,51 гривны разницы.

Мука «Хуторок» 1 кг в Novus стоит 34,93 гривны, а в Megamarket — уже 38,50 гривны. То есть покупатель, который сравнивает полки, экономит на каждой пачке до 3,57 гривны.

Как отслеживать цены и экономить

Чтобы подорожание продуктов в Сумской области не съедало бюджет, стоит сравнивать цены хотя бы в двух-трех сетях перед покупкой: одну и ту же позицию разные супермаркеты могут отпускать с разницей в 10–12 гривен. Базовые продукты — масло, муку, сахар, крупы — выгоднее покупать большими упаковками и следить за акционными скидками и программами лояльности сетей.

Отдельно портал «Минфин» ежедневно отслеживает цены на сахар, рис, гречку и соки, поэтому полный перечень актуальных позиций можно сверять перед каждым походом в магазин.

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