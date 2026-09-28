Денежная помощь в Кировоградской области доступна семьям, которые в этом учебном году отправляют ребенка в первый класс. Государственная программа «Пакунок школяра» предусматривает единовременную выплату 5000 гривен на каждого ученика.

Денежная помощь в Кировоградской области для родителей первоклассников в этом году доступна по государственной программе «Пакунок школяра» — на каждого ученика единовременно выплачивают 5000 гривен. Условия оформления подробно объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Право на деньги имеет один из родителей или другой законный представитель ребенка, которого в новом учебном году зачислили в первый класс заведения общего среднего образования. Помощь назначается один раз на каждого первоклассника — если в школу идут двое детей, выплату начислят на каждого отдельно.

При этом средства не предусмотрены для школьников, которые вместе с семьей выехали на постоянное место жительства за границу или находятся на временно оккупированных или прифронтовых территориях, включенных в перечень Минреинтеграции.

Как оформить выплату

Подать заявление можно двумя способами: онлайн через приложение «Дія» или в сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Сделать это нужно до 1 ноября 2026 года включительно.

Потратить 5000 гривен разрешено только безналично — на канцелярские принадлежности, книги, детскую одежду и обувь. Оплачивать покупки можно исключительно у украинских продавцов: перечень категорий товаров утвержден постановлением Кабинета Министров Украины №1751.

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