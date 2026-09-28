Начало отопительного сезона 2026 во Львовской области близится: во Львове с понедельника стартует повторное тестирование резервных и альтернативных источников тепла. Город проверит, насколько инфраструктура готова к зиме.

Начало отопительного сезона во Львовской области уже близко — город заблаговременно проверяет готовность тепловой инфраструктуры. Уже с понедельника во Львове начнут повторное тестирование резервных и альтернативных источников тепла.

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко. Во время проверок внимание уделят твердотопливным котлам, индивидуальным тепловым пунктам (ИТП), аккумуляторам, генераторам и блочно-модульным котельным. К работе привлекут городские службы, школы, медицинские учреждения и «Львовтеплоэнерго».

Такие системы уже испытывали в течение лета, однако перед осенне-зимним периодом их решили проверить еще раз. «Мы хотим еще раз протестировать эти альтернативные и резервные варианты отопления — и твердотопливные котлы, и ИТП, аккумуляторы, генераторы, блочно-модульные котельные. Это то, что нужно протестировать еще раз до начала отопительного периода», — пояснил Москаленко. Во время проверок также будут оценивать, нужно ли что-то дополнительно настроить или исправить.

В течение ближайших двух недель к этому процессу будут привлечены все соответствующие службы города.

Куда сообщать о проблемах с теплом

Жителей Львова просят сообщать о любых проблемах, связанных с подготовкой к отопительному сезону, на «Горячую линию города» по номеру 15-80. Это поможет быстрее выявить и устранить неисправности до старта подачи тепла.

Когда дадут тепло

Единой даты, когда отопление одновременно включают во всех городах страны, нет. Начало отопительного сезона 2026 во Львовской области будет зависеть от погоды в регионе: окончательное решение о старте отопительного периода принимают органы местного самоуправления.

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