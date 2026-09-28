Начало отопительного сезона 2026 в Черкасской области приближается: регион завершает подготовку к зиме с акцентом на дополнительную генерацию, запасы топлива и готовность аварийных служб.

Подготовка к отопительному сезону в Черкасской области выходит на завершающую стадию: регион готовится встретить зиму 2026–2027 годов, делая ставку на дополнительную генерацию, запасы топлива и готовность аварийных служб к оперативному реагированию.

Об этом сообщила пресс-служба Черкасской ОВА. Сейчас в области работают более 2,4 тысячи объектов распределенной генерации, а с начала года их количество выросло на 373 единицы.

В 2026–2028 годах на Черкасщине планируют реализовать еще 77 проектов распределенной генерации общей мощностью 227 МВт. Это должно добавить энергосистеме региона устойчивости во время возможных отключений электроэнергии.

Будет ли отопительный сезон сложным

Говоря о начале отопительного сезона 2026 в Черкасской области, заместитель начальника ОВА Антон Царюк подчеркнул: из-за постоянных атак россии на энергетическую инфраструктуру зима может быть сложной. Поэтому громады должны обеспечить необходимый ресурс, технику и резерв топлива для работы в зимний период.

Когда подадут тепло

Первые ориентиры уже появились. В Шполянской громаде отопительный сезон официально начнется с 1 ноября — такое решение приняли на заседании исполкома горсовета. Продлится он до 31 марта 2027 года.

При этом в учреждениях дошкольного и общего среднего образования, а также в больницах отопление могут включить раньше: если в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составит +8 °С или ниже.

При каких условиях стартует отопительный сезон

Единой даты начала отопительного сезона 2026 в Украине нет — все зависит от погоды в конкретном регионе. Окончательное решение принимают органы местного самоуправления. Согласно постановлению Кабинета Министров №830, отопительный период должен начаться не позднее чем после трех суток, в течение которых средняя суточная температура воздуха составляет +8 °C или ниже. Та же температурная граница действует и при завершении сезона, когда температура в течение трех суток превышает +8 °C.

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