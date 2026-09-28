Денежная помощь в Сумской области на приобретение дров, угля и газа достигает 9 205 гривен: в Пенсионном фонде рассказали, кто может её оформить и до какого срока подать заявление.

Денежная помощь в Сумской области для домохозяйств с печным отоплением доступна и в этом отопительном сезоне: как сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Сумской области, продолжается приём заявлений на субсидию для приобретения сжиженного газа, твёрдого и жидкого печного топлива на сезон 2026/2027. Самая большая выплата — на твёрдое топливо — составляет 9 205,14 гривны (9200 гривен).

Оформить такую помощь могут домохозяйства, проживающие в доме или квартире с печным отоплением либо кухонным очагом на твёрдом топливе, не имеющие централизованного отопления и не использующие природный газ или электроэнергию для обогрева жилья. Право на выплату имеют и граждане Украины, и иностранцы либо лица без гражданства, законно проживающие в стране.

Какие суммы предусмотрены в 2026 году

Размер субсидии определяют индивидуально с учётом совокупного дохода домохозяйства за предыдущий календарный год. На 2026 год действуют такие нормы обеспечения: твёрдое топливо — не менее 2 тонн на домохозяйство (расчётная выплата — 9 205,14 грн); сжиженный газ — для 1–2 человек 2 баллона (920,52 грн), для 3–4 человек 3 баллона (1 380,78 грн), для семей из 5 и более человек — 4 баллона (1 841,04 грн).

Субсидию на топливо назначают один раз в календарный год, а деньги выплачивают единоразово на весь отопительный сезон. Получение этой помощи не лишает домохозяйство права на субсидию для оплаты электроэнергии, газа для приготовления пищи, водоснабжения и вывоза бытовых отходов.

Как оформить выплату

В Пенсионный фонд нужно подать заявление о назначении жилищной субсидии и декларацию о доходах и расходах членов домохозяйства. В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные документы — к примеру, договор аренды жилья или договор о реструктуризации задолженности за коммунальные услуги.

Обратиться можно онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ (с КЭП или BankID), лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда либо через ЦНАП или орган местного самоуправления. Заявление нужно подать до 31 декабря 2026 года.

Для жителей восьми прифронтовых областей, среди которых и Сумская, действует ещё международная денежная помощь на приобретение твёрдого топлива — 19 400 грн. Её оформляют через орган местного самоуправления или ЦНАП по месту фактического проживания. В то же время, если человек уже получил такую международную выплату, ПФУ не будет назначать субсидию на топливо на те же нужды.

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