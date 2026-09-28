Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области в 2026 году составляют 2 595 гривен ежемесячно для тех, кто проживал в зонах радиоактивного загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС. Правительство упростило подтверждение права на эту выплату.

Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области в 2026 году стали доступнее — правительство разрешило подтверждать право на ежемесячную выплату 2 595 гривен даже тем, у кого утрачены документы или нет данных в государственных реестрах. Как сообщает Новини.LIVE, изменения касаются тех, кто проживал в зонах радиоактивного загрязнения после аварии на ЧАЭС.

Кто имеет право на 2 595 гривен

Рассчитывать на дополнительные деньги могут граждане, которые проживали в зонах безусловного (обязательного) или гарантированного добровольного отселения. Речь идет о периодах: по состоянию на 26 апреля 1986 года или до 1 января 1993 года. Размер доплаты привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных — поэтому в 2026 году сумма выросла до 2 595 гривен.

Что изменилось в 2026 году

Раньше подтвердить право мог только человек, чьи данные сохранились в документах и реестрах. Теперь комиссии при областных военных администрациях обязаны устанавливать факт проживания, даже если этой информации до сих пор нигде не значилось. Выплата предусмотрена законом 4695-IX «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» в рамках экспериментального проекта по внесению сведений в реестры территориальных общин.

Обратиться могут те, у кого не сохранилось документального подтверждения проживания в загрязненных зонах: утрачен паспорт, данные не внесены в Единый государственный демографический реестр или отсутствуют в базе Государственной миграционной службы. Подход работает и при смене адреса проживания или проживании совместно с родителями.

Как оформить доплату

Для оформления надбавки обращаются во временную комиссию при областной военной администрации. В Днепропетровской области такие комиссии рассматривают заявления пенсионеров и вносят недостающие данные в реестры территориальных общин. На обновление сведений правительство отвело время до 30 сентября 2026 года.

Цель решения — вернуть справедливость и дать право на доплату людям, которые не могли воспользоваться ею из-за неполноты сведений в государственных информсистемах. Это расширит права неработающих пенсионеров со статусом пострадавших от аварии на ЧАЭС.

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