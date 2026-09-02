Как очистить кран от налета, если он покрылся белыми пятнами от жесткой воды? Справиться помогут простые домашние средства.

Очистить сантехнику от налета в домашних условиях вполне реально — для этого не нужны дорогие средства. Налет на кране может быть результатом известкового отложения, ржавчины или других загрязнений, которые делают его менее эстетичным и эффективным.

Как очистить кран от налета, чтобы не повредить хромированную поверхность? Достаточно выбрать один из трех проверенных способов, которые мы собрали ниже.

Уксусный раствор

Уксусный раствор — эффективный способ удаления известковых отложений. Смешайте равные части белого уксуса и воды, подогрейте раствор и погрузите кран в него на несколько часов или на всю ночь. Для деталей, которые нельзя полностью погрузить, подойдет смоченная в растворе тряпка: обмотайте ею смеситель, а затем смойте остатки чистой водой.

Лимонный сок и соль

Лимонный сок — природное средство для удаления пятен и налета. Смешайте соль с лимонной цедрой, создавая пасту, и нанесите ее на загрязненные места. Паста помогает аккуратно оттереть стойкий налет, после чего поверхность достаточно промыть водой.

Готовые средства от известкового налета

Если домашние методы не дали результата, используйте коммерческие средства, содержащие растворители известковых отложений. Перед применением обязательно прочитайте инструкцию: сильные составы могут повредить декоративное покрытие крана.

Как предотвратить появление налета

Чтобы избежать накопления налета, регулярно очищайте кран от загрязнений. Самая простая профилактика — вытирать смеситель насухо после использования, чтобы капли воды не оставляли известковый след. Это особенно актуально для жилья с жесткой водой.

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